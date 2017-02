Vaterpolisti Banjaluke nakon pobjede u Zrenjaninu: Žak novi izazov

Vaterpolisti Banjaluke nakon pobjede nad Proleterom u osmom kolu grupe Sjever Prve B lige Srbije okreću se derbiju sa ekipom Žak.

Duel će biti igran u subotu (20.30) na Gradskom olimpijskom bazenu u Banjaluci.

"Biće to derbi i borba za treće mjesto. Pripreme smo već počeli i vjerujem da će biti dobra utakmica i da će ljubitelji sporta uživati. Do kraja takmičenja su ostala dva kola, mi smo opstanak obezbijedili, što nam je bio cilj, tako da ćemo i sljedeće sezone igrati Prvu B ligu Srbije. I da možemo da izborimo A ligu, vjerovatno ne bismo igrali jer za to trenutno nemamo kvalitet, a i da imamo, vjerovatno bismo se odlučili za Jadransku ligu jer je jeftinija", rekao je Slobodan Grahovac, predsjednik kluba i trener.

Banjalučani su u subotu u Zrenjaninu pobijedili Proleter sa 10:7

"Mi smo jača ekipa i to smo pokazali iako smo nastupili bez Milana Kecmana i Srđana Jovića (zbog bolesti nisu igrali). Činjenica da nismo kompletni nam je otežavala rad i tokom treninga, ali ostvarili smo cilj - pobjedu", dodao je Grahovac.

Grahovac je ponovio da je prioritet kluba odbrana titule prvaka BiH i nastavak dominacije u svim kategorijama, te dodao:

"Takođe, želimo da organizujemo LEN kup u oktobru. To bi bio naš prvi izlazak na evropsku scenu i nagrada mladim sportistima za sve što su uradili. Takođe, Banjaluka bi na sportskoj mapi dodala još jedan važan događaj. Za organizaciju i kotizaciju je potrebno oko 9.000 evra i nadam se da će nam Ministarstvo civilnih poslova BiH pomoći. Mislim da to nije veliki novac, ako znamo koliko je to bitno takmičenje."

U LEN kup može da ide prvak i viceprvak BiH.

U Vaterpolo klubu Banjaluka su ponosni na seniore, ali i na mlađe takmičare. Ekipa igrača rođenih 2002. godine je proteklog vikenda nastupila na finalnom turniru Kupa regiona centralne, južne i zapadne (CJZ) Srbije. U konkurenciji neprikosnovenog Radničkog iz Kragujevca, koji je pobijedio, i Banjaluke, u Kruševcu su nastupili Nais, Rasina, Leskovac i Valjevo.

"Bili smo peti. Pobijedili smo Leskovac, ali u suštini sam zadovoljan. Igrali smo na finalnom turniru, nastupili smo bez dva igrača, odigrali smo pet utakmica u nepuna dva dana i nakon napornog puta, ali i odigrali dosta dobro. Okrećemo se novim obavezama, za vikend nam dolazi Olimpija iz Ljubljane da sparingujemo, imamo dogovorene neke turnire, a najbitnije nam je prvenstvo BiH, gdje mislim da smo apsolutni favoriti", rekao je Davor Josipović, trener.

Prva B liga Srbije - Grupa Sjever

1. Bečej 8 8 0 0 110:61 24

2. Spartak Prozivka 8 6 0 2 102:63 18

3. Žak 8 4 1 3 109:84 13

4. Banjaluka 8 3 2 3 70:65 11

5. Proleter 8 1 0 7 61:105 3

6. Polet 8 0 1 7 53:127 1

Stigla mreža

Vaterpolo klub Banjaluka kupio je zaštitnu mrežu, što će im omogućiti da se na Gradskom olimpijskom bazenu formira igralište normalnih dimenzija. Banjalučani vjeruju da će to poboljšati rad vaterpolista.