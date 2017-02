Vaterpolisti ostaju u drugoj kategoriji

Vaterpolo klub Banjaluka ostaje u drugoj kategoriji klubova i prema aktuelnim pravilnicima ne može u viši rang, poručili su iz Gradske uprave Banjaluka.

Čelnici VK Banjaluka uputili su Gradskoj upravi zahtjev za revizijom kategorizacije jer smatraju da kao jedini seniorski prvak BiH iz Banjaluke i na osnovu drugih uspjeha zaslužuju da budu u prvoj kategoriji.

"Urađena je revizija, ponovnim bodovanjem sa podacima koje su nam oni dostavili, ali došli smo do iste situacije a to je da su oni u drugoj kategoriji. Nije problem kvalitet VK Banjaluka, već slaba razvijenost vaterpolo sporta u RS i gradu i činjenica da je vaterpolo kao grana sporta u drugoj kategoriji. Samim tim, ne može ni klub biti u prvoj", rekao je Dragan Banjac, v.d. načelnika Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport u Gradskoj upravi. On je pojasnio neke od kriterijuma po kojima se bodovanje vrši:

"Na primjer, postoje samo tri vaterpolo kluba u Savezu, sva tri su iz Banjaluke, samo 143 sportista se bave vaterpolom, takođe to je olimpijski sport bez učesnika na OI... To su kriterijumi koje propisuje naš pravilnik o sportu, koji VK Banjaluka jasno svrstava u drugu kategoriju. S druge strane svjesni smo kvaliteta VK Banjaluka i pokušaćemo pomoći na sve moguće načine, ali sada je gradska administracija učinila sve što je u njenoj moći da uradi što kvalitetnije kategorizaciju i bodovanje".

U Banjaluci postoji 256 klubova i gradskih saveza, a budžetom je za 2017. za organizacije i udruženja iz oblasti sporta predviđeno 1.100.000 KM. Za sport je ukupno predviđeno 2.122.000 KM, ali tu su grant za Olimpijski bazen od 800.000 KM, zdravstvena zaštita sportista, finansiranje školskog, studentskog i rekreativnog sporta, organizacija za lica s invaliditetom...

Banjac je istakao da se treba mijenjati dosta toga u sportu.

"Idemo u izmjenu pravilnika i obratićemo pažnju na razvoj sporta jer prema sadašnjim pravilima ispada da ne pomažemo onima koji nisu razvijeni. Postoji još detalja o kojima treba razgovarati", rekao je Banjac.

Podsjetio je da je posljednjih 10 godina broj klubova i saveza povećan sa 109 na 256 (41 grana sporta), a da Zakonom o sportu nije decidno definisano šta treba da finansira lokalna zajednica, šta entitet, a šta BiH.

"Takođe, imamo problem sa kontrolom utrošenih sredstava, to se ne odnosi na VK Banjaluka, gdje Zakon o sportu predviđa sportsku inspekciju, koja je u sastavu Prosvjetne inspekcije. Zakon o inspektoratu RS predviđa da ona bude pri republičkom inspektoratu, lokalna zajednica nema pravo kontrole inspekcijskog nadzora nad sportskim organizacijama, a na nivou RS imamo samo dva inspektora, tako da javni novac koji dajemo 10 godina ne kontrolišemo ni na jedan mogući način. Dešava se da klubovi prave dugove, da ima blokiranih računa i da nema nikakve odgovornosti i kontrole trošenja javnih sredstava, a imamo stalni porast tražnje za sredstvima", rekao je v.d. načelnika.

U planu je donošenje strategije razvoja sporta od 2018. do 2022. i tada bi mnogo toga trebalo da bude jasnije. Banjac je dodao da grad sprema uputstvo za nadzor klubova i da u toku ove godine planiraju da izvršne nadzor na bar 67 klubova koji dobijaju novac iz budžeta grada.

"Dok to ne uradimo, dobijamo na kvantitetu, a gubimo na kvalitetu. Grad mora početi usmjeravati neke procese u sportu, a ne samo biti servis nečijih želja", istakao je Dragan Banjac.

Banjaluka čeka Žak

Vaterpolisti Banjaluke u subotu na Gradskom olimpijskom bazenu u Banjaluci (20.30) dočekuju Žak iz Kikinde. Biće to meč 9. kola Prve B lige Srbije, Grupa Sjever i borba za treću poziciju. Žak je sada treći sa 13 bodova i ima dva boda više od Banjaluke.

10.000

KM VK Banjaluka treba da dobije za 2017. iz gradskog budžeta