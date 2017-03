Velimir Stjepanović: Supruga i porazi me motivišu

Srpski plivač Velimir Stjepanović i dalje sanja zlatne medalje sa svjetskih prvenstava i olimpijskih igara, ali priznaje da su se prioriteti u životu promijenili od kada se oženio.

Trostruki evropski šampion je prethodni vikend boravio u Banjaluci, gdje je predstavljao Srbiju na susretu četiri reprezentacije, a zadovoljan je napustio Gradski olimpijski bazen. Bio je treći na 50 metara slobodno (23,36 sekundi), te trijumfovao na 200 metara slobodno isplivavši ovu dionicu za 1:48,25 minuta.

"Bilo je odlično. Prezadovoljan sam vremenom ako se uzme o obzir šta sam sve radio poslednjih osam meseci. Promenio sam trenera posle Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru, tri meseca nisam trenirao posle OI, nisam se trkao do pre nedelju dana, kada sam nastupio na Prvenstvu Srbije. Tada sam plivao 1:50.90 minuta, a dve sekunde brže za nedelju dana je super. Posle toliko vremena bez trka, plivati ispod 1.50 je odličan rezultat. To mi je i bio cilj, a i dalo mi je samopouzdanje za nastavak priprema za Svetsko prvenstvo", rekao je Stjepanović za "Nezavisne".

Nakon Igara je počeo da trenera sa Sebastijanom Higlom, tačnije Higl mu uglavnom šalje uputstva za treninge jer Sjepanović živi u Dubaiju, ali povremeno treniraju zajedno u Srbiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Sebastijan je mnogo drugačiji trener od mog prethodnog i baš mi ja ta promena trebala. Uz to, Higl ima familiju, malo dete, a ja sam se tek oženio tako da ima razumevanja", dodao je dvadesettrogodišnji srpski plivač.

Javnost je u Riju očekivala medalju od Stjepanovića, ali nije uspio da kolekciji medalja doda i onu olimpijsku.

"I ja sam mnogo očekivao, ali u sportu nema garancija da će nešto biti dobro. Nisu bile dobre pripreme, nije se sve završilo onako kako sam hteo, ali to je iskustvo iz kojeg sam naučio nešto i nastavljam da radim. Nisam izgubio motivaciju za Olimpijske igre u Tokiju, nisam izgubio motivaciju za SP u Budimpešti, ali, ne gledam više tako da je Tokio najveći cilj i da je gotovo posle toga. Neću zapostaviti svetska i evropska prvenstva zbog OI", istakao je Stjepanović.

Na pitanje šta ga najviše motiviše, odgovorio je:

"Ne volim da gubim. Sedam dana pre nastupa u Banjaluci sam bio drugi na 200 m kraul, Uroš Nikolić me dobio za 80 stotinki i to me povuklo. To je moja disciplina i jako mi je bilo žao što nisam pobedio. Ne volim da gubim, a i supruga Džesika mi je uvek motivacija. Ona je jako uspešna, puno radi, vredna je."

Upravo ga je vjenčanje sa Džesikom, instruktorkom joge, malo udaljilo od plivanja, ali sada se posvetio treninzima i pripremama za SP, koje će biti održano u julu u Budimpešti.

"Na SP idem bez opterećenja, bez previsokog cilja i idem da otplivam najbolje što mogu. Medalja nije prioritet. Navravno, uvek ću se truditi da ostvarim najbolji rezultat, ako to bude 1.45.00 minuta ima šanse za medalju. Neću reći da je ova godina propala u smislu takmičenja, ali posvetio sam je familiji, Džesiki, napravio sam tromesečnu pauzu... Bilo mi je potrebno da ne mislim na plivanje, da se fokusiram na druge stvari, kao što je svadba, ali sada sam fokusiran na plivanje", rekao je plivač.

Ide korak po korak, ali ima ciljeve kojima stremi kako u privatnom, tako i u profesionalnom životu.

"Imam zlatne medalje sa EP, ali i dalje želim zlatna odličja na SP i OI. To je bila moja ambicija od kada sam počeo da takmičarski plivam. A, u privatnom životu, još ćemo vidjeti šta će biti, naravno da Džesika i ja želimo decu", istakao je Velimir Stjepanović.

Ishrana

Stjepanović je nedavno promijenio ishranu po savjetima doktora Igora Četojevića, specijaliste za ishranu.

"Prestao sam da jedem mlečne proizvode. Prve dve nedelje je bilo prilično teško posebno kada vidim da neko jede sir (osmijeh), ali sada se odlično osećam. Ranijih godina sam imao problema sa stomakom, sada toga više nema...", rekao je Stjepanović.

Đoković mi je pred trku rekao...

Velimir Stjepanović je upoznao brojne poznate ličnosti, ali najveći utisak na njega je ostavio teniser Novak Đoković.

"On je odličan čovek. Ima vremena za svakoga, nikada neće da se okrene i kaže da ne može da priča i da mora da ide negde. Tu je ako treba da da savet, da motiviše. Super je lik i ne deluje mi kao da misli da je iznad drugih. On je na zemlji", rekao je Stjepanović i prisjetio se događaja koji će zauvijek pamtiti:

"Tokom OI u Londonu je trebalo da dođe da gleda moju trku, ali nije jer su ga bolela leđa. Nazvao je nekoga na bazenu kako bi došao do mene i rekao mi 'Samo diši, plivaj svoju trku. Navijamo za tebe.' Te reči su ostale uz mene sve vremen. Mnogo ljudi to ne bi uradilo i veoma sam zahvalan što sam imao priliku da ga upoznam", rekao je Stjepanović i dodao da bi želio da upozna atletičara Useina Bolta.

Rođen u Abu Dabiju

Velimir Stjepanović je rođen 7. avgusta 1993. u Abu Dabiju, a živi u Dubaiju. Često je i u Beogradu, međutim, i za naše prostore je vezan jer je njegova porodica iz sela Čengići, kod Bijeljine.