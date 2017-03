Agasi: Novaka muči nešto što je iza 'kulisa'

Legendarni američki teniser Andre Agasi smatra da Novak Đoković ima privatnih problema koji utiču na njegovu formu.

Đoković je loše započeo sezonu, potom je obnovio povredu lakta zbog koje je odustao od Mastersa u Majamiju, ali Agasi smatra da to nije glavni problem.

Osvajač osam Grend slem titula ističe da je u pitanju nešto što Novak zajedno sa svojom ekipom pokušava da sakrije.

„Da je problem fizičke prirode, bilo bi očigledno. Ne gubite brzo ukoliko se ne borite sa nekom povredom. U pitanju je nešto emocionalno, mentalno, nešto što se nalazi iza ’kulisa’ i njegov tim zna. Ali on je suviše dobar da ne bi pronašao rješenje, pronaći će pravu perspektivu. Pošto je čistio teren od šrapnela bombi, siguran sam da razume koliko život može da bude težak“, rekao je Agasi.

On je prokomentarisao i odustajanje Endija Marija, koji takođe zbog lakta neće nastupiti na Floridi.

„Endi posjeduje vještine koje je teško nadmašiti. Nikada nisam bio najveći atleta i morao sam da razmišljam strateški, ali on je takav sportista da može da se osloni na svoju fizičku sprema i učini mečeve težim nego što oni treba da budu. Ako ga usporite, mečevi postaju lakši jer on ima moć da ide na protivnike. Postaje agresivniji, što je dugoročno bolje rješenje, ali će biti izuzetno razočaran ako ne osvoji još koji Grend slem. Nema sumnje da to može“, dodao je Agasi.

