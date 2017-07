Agasi: Novakovo tijelo je perfektno, kao da ima 25 godina

Trener Novaka Đokovića, Andre Agasija, rekao je da je tijelo srpskog tenisera kao da ima 25 godina, a ne 30, što je izvanredno.

Amerikanac je najbolje partije u karijeri pružao poslije 29 godine, s tim što je njegovo tijelo vremenom starilo, dok je kod Novaka druga priča.

"Imao sam 29 godina i ulazio polako u tridesete... A on sada ima 30 godina, ali kao da ima 25 i to je fantastično. Sjajno održava kondiciju i tijelo i kada na to dodam moja iskustva u tenisu i sve ostalo mislim da će postati još bolji igrač", rekao je Agasi.

Srbin i Amerikanac sarađuju od kraja maja, a cilj je jasan od početka, da iznova i iznova bude što bolji igrač.

"Ono što želim jeste da Novak svakog dana bude bolji, to je moja borba", napomenuo je Andre.

Kada su u pitanju sličnosti između njih dvojice, Agasi kaže da je njihovo "putovanje" slično, odnosno pad u igri, pa ponovni povratak u vrh.

"Da, sličan nam je put, ali smo totalno drugačiji na terenu i van njega. Ja sam više mislio na terenu i bio taktičan, dok on van terena dovodi sve do perfekcije, uči protivnike, čita i dosta pažnje posvećuje svakom meču. Dok sam ja van terena bio znate već kakav što me je dovodilo do nekih veoma loših odluka", kazao je Agasi.

