Agasi: Štefi Graf me ubijedila da prihvatim poziv Ðokovića

PARIZ- Amerikanac Andre Agasi otkrio je da je prvobitno odbio da bude trener Novaka Ðokovića, ali da se predomislio poslije uvjeravanja svoje supruge i nekada najbolje teniserke svijeta Štefi Graf.

Ðoković je odmah nakon Mastersa u Rimu za trenera imenovao legendarnog Agasija, osvajača osam gren slem titula, tačno pred učešće na Rolan Garosu na kojem brani titulu.

"Novak me je pozvao prije tri nedjelje, na početku sam ga odbio, ali mi je žena rekla "Moraš da budeš trener Ðokovića, voljećeš to". Ranije smo organizovali porodično putovanje tokom Rolan Garosa, koje smo planirali duže vrijeme, i nadam se da ću moći da gledam jedan ili dva meča Novaka kako bih mu doneo sve što mogu, mislim da on može mnogo da pokaže", rekao je Agasi za francuski "Tout Le Sport".

Agasi je dodao da saradnja sa Ðokovićem ne podrazumijeva konstantno praćenje na turnirima, ali da vjeruje da će biti od velike pomoći.