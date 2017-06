Agasi: Treniranje Đokovića ne shvatam kao posao ili platu

Andre Agasi otkriva da je šokiran koliko Novak Đoković brzo uči, ali i da je njegov sin Džejden imao uticaja na to da prihvati zadatak da vrati Novaka na vrh.

Agasi sarađuje sa Novakom u prvoj nedjelji turnira u Bulonjskoj šumi.

Zbog obaveza neće moći više od toga provede sa najboljim srpskim teniserom sa kojim se za sada još uvijek upoznaje.

"Moj fokus je da što bolje upoznam Novaka, da ga što bolje pripremim za ovo kratko vrijeme koliko sarađujem sa njim, da ga razumijem kako bismo sklopili sve kockice za njega na terenu" kaže Agasi.

Prije mečeva mu daje taktičke savjete jer je kao trener fokusiran na plan igre.

"Ja sam veoma detaljna osoba i dajem vrlo jasne i direktne savete u zavisnosti od toga sa kim igra. Prvo morate da razumijete gdje se osjeća najkomfornije šta najvjerovatnije može da očekuje od protivnika i kako da savjete primjeni. Fokusiran sam na strategiju i plan igre i Novak to mora da osjeti. Dam mu jednu, dvije ili tri stvari na koje posebno da obrati pažnju", ističe novi trener Novaka Đokovića.

Međutim, posao trenera se po njegovom mišljenju ne svodi samo na pružanje informacija, a Agasi je zapanjen koliko Srbin brzo usvaja znanja.

"Možete mnogo da vidite nekome u očima. Učim kako razmišlja, učim šta mu je važno, koje informacije su mu potrebne, koje ima a nisu idealne za njega. Pokušavate da razumijete nekoga i pomognete mu. Šokiran sam koliko brzo uči!"

Srpski as i legenda američkog tenisa stupili su u kontakt tokom turnira u Monte Karlu na kome je Đokovića eliminisao Belgijanac David Gofan koji se u trećem kolu Rolan Garosa povredio.

"Stupili smo u kontakt tokom turnira u Monte Karlu i počeli da pričamo poslije toga. Mislio sam da mogu da mu pomognem preko telefona, ali poštujem njegovu potragu za najboljom formom. On je veoma inspirativna osoba, ima razvijenu tenisku i emocionalnu inteligenciju. I bila je to prilika za mene da dođem ovde ranije i provedem neko vrijeme sa njim. Vrijedan je pažnje i potreban je igri". kaže Agasi, prenosi B92.

Kada je riječ o pozivu trenera, Agasi kaže da ne zna kako to ostali treneri rade, ali on poziv u pomoć nije prihvatio kao običan posao ili zbog novca.

"Radim to jer želim da pomognem ovom momku, ne prihvatam to kao posao ili platu. Zaista sam posvećen tome da opet dostigne svoj najbolji nivo. Koliko je ostvarivo da budem sa njim na turnirima? Variraće jer imam mnogo obaveza, ali dobra vijest je da što ni ne mislim da mu je neophodno da stalno budem uz njega. Već ćemo to ustanoviti, biću tu kada mu je potrebno" napominje Agasi.

"Sin mi je govorio 'Tata, treba da prihvatiš' i rekao sam mu 'Džejden, nemoj, ne mogu to da radim, nije to nešto što mogu da prihvatim tek tako' na šta mi je odgovorio 'Ali možda ćeš uživati u tome'" otkriva Agasi.