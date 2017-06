Agasi potvrdio: Nisam uzeo novac od Novaka

Andre Agasi, novi trener Novaka Đokovića, u intervjuu za italijanski Skaj potvrdio je da nije uzeo novac za saradnju sa srpskim teniserom.

Agasi je prije nekoliko nedjelja počeo da trenira Đokovića, ali je naveo da to čini samo iz zadovoljstva i činjenice da bi povratak na vrh mnogo značio za svjetski tenis.

"Novak je najvelikodušnija osoba koju sam ikada upoznao. Zaslužuje mnogo više u tenisu i garantovao sam mu da ću učiniti sve da mu pomognem da to ostvari", rekao je Agasi i potvrdio da za svoje usluge neće tražiti novčanu nadoknadu.

Amerikanac je poznat kao čovjek koji je poslije velikih uspeha doživeo pad, ali uspio da se vrati u sam vrh tenisa.

"Moj odnos sa tenisom je bio pun ljubavi i mržnje. Kao dijete sam počeo da se osjećam loše u sebi jer sam vidio šta tenis čini mojoj porodici. Osjetio sam se odbačenim, a kao dijete sam morao da napustim dom kako bih uspio. Mrzio sam tenis dokle god nisam preuzeo kontrolu nad svojim životom. Napisao sam knjigu kako bih rekao sebi, kako bih razumio svoj život i živio ga sa druge tačke gledišta".

On je potom opisao kako je izgledala "borba" sa sportom kojim se bavio, kao i pritiskom strogog oca.

"Kod kuće smo imali jednostavno pravilo – ustaneš, igraš tenis, pa onda pereš zube. Tim redom. Škola nije bila previše važna, tenis je bio najbrži način da se ostvari ‘američki san’. Bila je to opsesija mog oca. On je bio matematičar koji je tenis video kao geometriju. Dok je ležao u krevetu, na plafonu je zamišljao shemu koja predstavlja tenis. O tome niko nikada nije razmišljao. Naučio me je da rađenje bilo čega osim tenisa ne dolazi u obzir".

Uslijedio je odlazak u akademiju Nika Bolitijerija, jednu od najboljih na svijetu.

"Bio sam natjeran i nisam to vidio kao dobro rješenje. Bio sam ljut na sve. Sa 13 godina sam otišao na akademiju gdje je tenis iznad svega. Bilo je pravila, ali nije bilo starijih koji bi nas kontrolisali. Bili smo tinejdžeri koji su vejrovali onom pored sebe".

Ipak, karijeru je završio kao jedan od najuspešnijih tenisera svih vremena, ali postoji neko još bolji – njegova žena Štefi Graf.

"Ne smijem da stavim svoje trofeje u kuću jer bi to učinila i moja supruga, a onda bi me bilo sramota. Nju poštujem zbog svega što je uradila, nevjerovatna je osoba i mnogo sam naučio od nje", zaključio je Agasi, prenosi B92.