Američka televizija sumnja da je lakat razlog Novakovog povlačenja

Srpski teniser Novak Đoković saopštio je da je završio sezonu zbog povrede lakta i to je sportska vijest broj jedan u svim najvažnijim svjetskim medijima. Svoje viđenje cijele situacije dao je i američki "ESPN".

"ESPN" je poprilično kritički pisao o ovakvoj odluci Novaka Đokovića.

"Mistična saga o Novaku Đokoviću i njegovom padu sa vrha konačno je dobila neko razjašnjenje i okončanje, mada možda ne baš na način na koji se srpska zvijezda nadala. Đoković je objelodanio da je završio sezonu, kako bi zaliječio povredu lakta", stoji na početku teksta koji je objavio "ESPN", a potom se dodaje:

"Ono što je otkrovenje je da je 30-godišnji Đoković igrao povrijeđen oko 18 meseci, a to je u najmanju ruku iznenađujuće. To je, takođe, vrlo vješto objašnjenje za problem u koji je upao poslije osvajanja Rolan Garosa, kojim je u svojoj karijeri došao do kompletiranja titula na svim postojećim Gren slemovima. Ali, tokom tog pada, Đoković je takođe priznao da su ponekad čudne partije dijelom bile rezultat emotivnog pražnjenja poslije trijumfa u Parizu, ali i zbog ličnih problema".

Dalje se u tekstu dovodi u pitanje koliko je zaista povreda uticala na ovakvu Novakovu odluku.

"Ipak, određena misterija ostaje. I dalje nije jasno koliki je, zapravo, uticaj svakog od tih faktora, počevši od lakta, na Đokovićev sunovrat? Ali, takođe je vrijedno spomena da je Đoković otpustio čitav stručni štab početkom maja, objasnivši da je poželio da malo pokuša sam. To, svakako, djeluje kao vrlo čudna odluka pred dva ljetna Gren slema, i to odluka nekoga čija povreda je takva da bi mogla da mu okonča karijeru", navodi "ESPN", i nastavlja:

"Đoković je na kraju obraćanja dao ubjedljivu, mada ne baš na mjestu, opasku o svojoj motivaciji. Teško je ne pomisliti da je Federer bio negdje u Đokovićevom umu kada je Novak izgovorio: 'Imam vremena koje mogu da posvetim liječenju, kao i fokusiranju na određene aspekte i elemente teniske igre za koje nikada nisam imao vremena. Sada ću imati vremena da ih usavršim"'.

Na kraju se navodi da bi Novak sigurno razmišlja da li će njegov povratak biti sličan onom kakav je imao Federer.

"Đoković, vrlo je očigledno, razmišlja o načinu na koji će se vratiti, iako tek sad odlazi. Da li će moći da se promijeni na način na koji je to učinio Federer - biće glavno pitanje pred start sezone 2018", zaključuje se u komentaru "ESPN-a".

(Informer)