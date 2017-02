Amerikanci pustili nacističku verziju himne na Fed Cupu (VIDEO)

Američki teniski savez izazvao je skandal kada je prije početka FED Cup meča između SAD-a i Njemačke pustio staru verziju njemačke himne

Prije početka prvog pojedinačnog susreta kojeg su trebale odigrati za SAD Alison Riske i Andrea Petković za Njemačku u Lahainu (Havaji), izvođač je izveo prvu strofu njemačke himne "Das Lied der Deutschen" koja se ne izvodi od 1945. godine.

Ta prva strofa, koja počinje riječima "Deutschland, Deutschland über alles" (Njemačka, Njemačka iznad svih), ima otvorenu nacionalističku konotaciju jer ju je u promovisanju svoje ideologije koristio Adolf Hitler.

- Američki teniski savez se iskreno izvinjava njemačkoj reprezentaciji i njenim navijačima zbog puštanja stare verzije njemačke himne. Tu grešku više nećemo ponoviti - objavio je američki teniski savez na Twitteru.

Njemačka himna koju je od 1952. koristila Zapadna Njemačka, a onda i od 1990. ujedinjena Njemačka, zapravo je treća strofa pjesme "Das Lied der Deutschen" koja počinje riječima "Einigkeit und Recht und Freiheit" (Jedinstvo, pravo i sloboda). Prve dvije strofe nisu u potpunosti zabranjene, ali nikad se ne pjevaju u službenim prilikama.

Demokratska Republika Njemačka je između 1949. i 1989. imala vlastitu himnu. Njemačke teniserke su bile šokirane kada su čule prvu strofu himne koju je Hitlerova Nacistička stranka počela koristiti u skladu sa svojom ideologijom. - To je užasna sramota, uvreda, to je nešto najgore što sam doživjela - izjavila je kasnije njemačka teniserka Andrea Petković. Njemački selector Barbara Ritner je incident takođe nazvala "neoprostivim skandalom" i "nevjerovatnim nedostatkom poštovanja". Ovakav gaf se već dogodio na sportskom takmičenju i to 2011. na SP-u u kanuu i kajaku u Mađarskoj.