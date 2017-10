Bagdatis u suzama, titula za Istomina

Uzbekistanski teniser Denis Istomin osvojio je drugu titulu u karijeri, pošto mu je Markos Bagdatis predao finalni meč turnira iz Serije 250 u Čengduu.

Istomin je vodio sa 3:2 u prvom setu, a onda smo vidjeli zaista tužne scene jer su Kipranina uhvatili grčevi, završio je na podu u suzama i uskoro je morao da napusti teren uz pomoć.

Nije idealan način, ali jeste zaslužena titula jer je 31-godišnji Istomin prethodno bio bolji od Štrufa, Hačanova, Donaldsona i Sugite.

