Beker Đokoviću: Baci reket, pocijepaj majicu, uradi nešto, ali ne smiješ da izgubiš od Istomina

Poslije poraza Novaka Đokovića od Denisa Istomina Nijemac Boris Beker je postao omiljena osoba za razgovore.

Novinari širom svijeta zovu bivšeg trenera srpskog tensira kako bi izvukli neku vijest ili pronađu razlog Noletovog pada. Međutim, ni Beker ne pomaže, šta više ističe da ne poznaje novog Đokovića.

“Sve vrijeme je izgledao potpuno nonšalantno na terenu, a to nije Novak kojeg ja poznajem! Više bih volio da ga vidim kako lomi reket, cijepa majicu, čini nešto da pokaže emociju. Nije sramota gubiti mečeve. Dešavali su se porazi od Mareja, Nadala ili Vavrinke u finalu US opena. Od takvih igrača može da se izgubi. Čak i kada Novak igra dobro, može da izgubi. Ali, ne od Denisa Istomina! Đoković nije povređen, vodio je 2:1 u setovima... Sve što se desilo na tom meču je bilo neobično i ne uklapa se u sliku koju imam o Novaku Đokoviću, rekao je Boris Beker za “Njujork Tajms”.

Osvrnuo se Beker još jednom na prekid saradnje sa Đokovićem i razloge raskida na relaciji Njemačka i Srbija.

“U drugom dijelu prošle godine Novakovi prioriteti su bili drugačiji i on je to sam priznao. To je za mene bio glavni razlog zašto sam prekinuo saradnju, jer sam osjetio da moj posao više nije toliko važan. U meču protiv Istomina vidio sam kod njega nedostatak volje, želje da se pobijedi”, rekao je Beker.

(NN, novosti.rs)