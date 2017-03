Beker Federeru: Ti si kao dobro vino

Boris Beker, doskorašnji trener Novaka Đokovića, oduševljen je uspjesima Švajcarca Rodžera Federera od početka sezone.

Federer je u nedjelju osvojio Indijan Vels pobjedom protiv Stana Vavrinke u finalu, što mu je bila druga velika titula u nekoliko nedjelja, poslije one na Australijan openu.

Beker, koji je veliki Rodžerov obožavalac, nije krio zadovoljstvo na Twitteru.

„Čestitke Rodžeru Federeru na osvajanju Indijan Velsa. Ti si kao dobro crveno vino – što si stariji, to si bolji“, napisao je Beker.

On se potom zahvalio i Vavrinki, za kojeg kaže da je odigrao izuzetan turnir.

„Stane, samo želim da te zagrlim. Ali obojica su pokazala veliko poštovanje i fer-plej na ceremoniji dodjele pehara. Momci, svaka čast“, dodao je Nijemac, prenosi B92.

Congrats @rogerfederer winning #indianwells #Masters1000 ! Your like good red wine...the older u get ,better u become !!!