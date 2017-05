Beker: Novače, Agasi je izvanredan izbor

Boris Beker, nekadašnji trener Novaka Đokovića, među prvima je prokomentarisao saradnju sa Andreom Agasijem koju je Srbin potvrdio u nedjelju.

Legendarni američki teniser i Đoković dogovorili su saradnju koja će zvanično početi od Rolan Garosa, a Beker je bio veoma zadovoljan.

Osvajač osam Gren slem titula, među kojima je i Rolan Garos 1999. godine, pokušaće da pomogne Novaku da odbrani titulu u Parizu, a potom se i vrati na vrh ATP liste.

„Dovođenje Andrea Agasija u tim je izvanredan izbor. Želim vam mnogo sreće u zajedničkom radu“, napisao je Beker.

Bred Gilbert, koji je bio jedan od potencijalnih kandidata za upražnjeno mjesto, takođe je imao komentar.

„Izuzetne vijesti za Đokovića, pošto počinje da radi sa Agasijem u nedjelji pre turnira“, dodao je Gilbert.

Excellent choice from @DjokerNole for bringing @AndreAgassi into his team ! Wishing both lots of luck in the future together!