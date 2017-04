Beker: Novak je kao izduvani balon, a ovo su razlozi

BEOGRAD - Legendarni teniser i bivši trener Novaka Đokovića Boris Beker smatra da je za pad forme srpskog asa kriv nedostatak strasti koju je izgubio osvajanjem Rolan Garosa.

Njemac je u razgovoru za Skaj sport izneo tri uzroka za pad svog doskorašnjeg igrača.

“Ne možete da izgubite forhend ili servis preko noći, vjerujem da je to do stanja njegovog uma. Mislim da se za Novaka mnogo toga promijenilo nakon što je osvojio Rolan Garos prošle godine, to je bio njegov životni san. Nakon toga se izduvao kao probušeni balon, a nije našao način da vrati vazduh nazad”, rekao je Beker.

Njemac ističe da su protivnici spoznali Novakove slabosti i ovaj trenutak pada iskoristili maksimalno u svoju korist.

“Svlačionica ne spava. Vidjeli su slabost kod vrhunskog igrača i sada žele njegov skalp. Čitaju njegov govor tijela i samim tim uče kako da igraju protiv njega, i to je dodatni problem. Kada dominirate toliko dugo i pobijedite toliko puta, mora doći trenutak kada se plima mijenja. On ima samo 29 godina, još ima vremena da preusmjeri brod u pravom smjeru, ali to mora da uradi što prije - upozorava Đokovićev bivši trener.

Beker dodaje da je Novak psihički dosta nestabiliniji i da njegove emocije rade protiv njega.

“Neke sitnice sada mogu da ga poremete emotivno, kao kada shvati da lopta nije pogodila liniju ili kada ga sudije opomenu. Sve ono što je radilo za njega prošle sezone, ove godine radi protiv njega”, zaključuje Njemac.

(Kurir.rs)