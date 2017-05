Beker: Ponovo vidim vatru na Novakovom licu

Mnogo kritika morao je da istrpi Novak Đoković zbog slabijih partija proteklih godinu dana, ali na mastersu u Rimu ponovo je podsjetio na svoje najbolje dane.

Ono što su svi primijetili jeste emocija koju je Novak ispoljio u polufinalnom meču protiv Dominika Tima (6:1, 6.0). Ponovo stisnute pesnice, ponovo karakterističan uzvik poslije osvojenog poena.

To je primijetio i njegov bivši trener Boris Beker, koji na Tviteru ostavio poruku:

First time in a while I can see fire in Novaks face again ...#ATPRome