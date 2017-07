Beker: Sa Agasijem u svom timu Đoković može da osvoji Vimbldon

“Sa Agasijem u svom uglu Đoković može da podigne pehar na Vimbldonu”. Pod tim naslovom je Boris Beker napisao kolumnu za britanski “Ivning Standard” (Evening standard).

U opširnom tekstu je govorio o svemu otvoreno, o vremenu kada je radio i trenirao sa srpskim reprezentativcem, o novim članovima tima, šansama za titulu...

- Kada sam doveden da radim sa Novakom došao sam zbog jednog jedinog razloga, zbog pobjeda. Bila je to jasna namjera i to što smo ostvarili je bila prava magija. Bila je zaista posebna hemija. Na ličnom nivou smo odmah “kliknuli”, ali je na profesionalnom bilo potrebno da upoznamo jedni drugog bolje i da vidimo šta on od mene želi i šta mogu da donesem. Bilo je razmimoilaženja sa idejama na terenu i onome što sam ja želio da igra, ali je uvijek bio pozitivan dijalog o tome kako može da napreduje i to je divno - navodi Beker na početku kolumne.

Dao je mali uvid u to kako su sarađivali i o čemu bi razgovarali.

- Ponekad bismo pričali satima o jezgru tenisa, sa njim sam pronašao jezik koji mi se sviđa, razumio je to i ostalo je postalo istorija. U osnovi, sve je počelo od njegovog i mog karaktera. Stvorili smo snažnu vezu i imamo je čak i sada. Ne moramo da razgovaramo, činjenica je da nismo pričali tokom prve nedjelje Vimbldona, ali postoji veliko poštovanje koje smo izgradili tokom godina.

Naglašava Nijemac da upravo sve leži u tome, u poštovanju.

- To je tajna uspješnog partnerstva. Drugi dobar primjer su Lendl i Marej, funkcionišu perfektno, teško je objasniti, ali su “kliknuli” i u tome je tajna. Da dočaram, igrač je slikar, ali je trener i njegov tim onaj koji dorađuje tu sliku i dovodi je do perfekcije.

Vjeruje da će srpski as imati mnogo uspjeha sa Agasijem.

- Kada gledam Novaka, čak i sada, znam o čemu razmišlja na terenu. Okrenuo se Agasiju iz istog razlog zbog kojeg je mene zvao. Andre je bio prvi na svijetu, osvajao je sve i kada uzmete takvu legendu onda preuzimate odgovornost. Agasi se ne bi pojavio u njegovoj loži zato što voli da gubi. Ima pobjednički mentalitet i to dovoljno govori. Šteta je što nije mogao da ostane tokom cijelog Rolan Garosa, ali je sad u Londonu i ostaće do kraja. A, kada imate Andrea u svom uglu to šalje jasnu poruku svlačionici, Mareju, Lendu, svima. Novak sada ima arsenal može li da završi posao? To je sve na njemu.

Osvrnuo se i na pojačanje u Đokovićevom timu u vidu Marija Ančića.

- Nije tu samo Andreov efekat, on je jezgro onoga što Novak želi, ali je sada tu i Mario. Koristili smo njega nekoliko puta kao sparing partnera, dobar je igrač. Međutim, kada ga dovedete u tim za turnir poput Vimbldona to je znak. Novak mu vjeruje, govore istim jezikom, dolaze iz iste kulture, savršeno se uklapaju. Ljudi vole da imaju svoje svite, one na koje mogu da se oslone 100 odsto i to je veoma bitno za najbolje tenisere. Ima momenata kada sam volio da budem dio tima, posebno kada dođete na događaj poput Vimbldona, ali je u isto vrijeme teško. Putujete, odvojeni ste od porodice.. Sada, kada posmatram ovo sa distance moram da priznam da sam impresioniran Đokovićem, trenutno je malo “ispod radara” u odnosu na veliku četvorku, ali mislim da mu to trenutno ne smeta.

Uvjeren je bivši njemački igrač da bi upravo loža i prisustvo Agasija i Ančića moglo da donese prevagu.

- U liku njih dvojice ima dva dobra čovjeka u svom uglu i djeluje mi da mu se dopada što je trenutno potijcenjen. Njegovi dosadašnji uspjesi će da pričaju i smatram da će svi biti iznenađeni. Najbolji igrači, poput Novaka, znaju kada je pravo vrijeme udare forhend ili bekhend ili kako da priđu protivniku, spreme taktiku i pripreme se emotivno. Upravo to je razlika i ono što dijeli njih četvoricu od ostalih. Svi oni bi mogli da izbore plasman u polufinale i ukoliko se to dogodi imaćemo jedan od najboljih Vimbldona ikada. Dobra stvar je što svi imaju legitimnu šansu da budu šampioni.

Nije mogao da prognozira ko će na kraju završiti sa peharom.

- Ne mogu da izaberem jednog, svi imaju svoje šanse. Može da zavisi od toga kakav im bude dan, nekoliko poena može da presudi. Ljudi kažu da je Rafa trenutno favorit i da, za mene igra bolje nego kada je uzimao titule 2008. ili 2010. godine. Poboljšao je igru na travi zato što je konkurencija postala bolja. Ide naprijed, koristi servis-volej igru i niko ne želi da igra sa njim. Rodžer Federer je jedan od najboljih svih vremena, igra fenomenalno, dobio je 24 od 26 mečeva ove godine i u oba koja je izgubio je imao meč lopte. Ovim bih sklonio sve znakove pitanja i kod Novaka. U njegovom umu misli da može da osvoji Vimbldon i tako i treba da razmišlja - zaključio je Beker.

(novosti)