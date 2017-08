Beker: Žao mi je Đokovića, Federer je najbolji u istoriji

Bivši trener Novaka Đokovića Boris Beker smatra da je Rodžer Federer najbolji teniser svih vremena, te da bi pobijedio i njega dok je bio na vrhuncu karijere.

Federer je nedavno osvojio rekordni osmi Vimbldon i 19. Gren slem u karijeri, iako ima 36 godina.

Nijemac ističe da je teško porediti igrače iz različitih generacija, ali je istakao i da su obojica imali velike rivalitete.

"To je teško pitanje, ali on je najbolji teniser svih vremena, posebno na Vimbldonu, i vjerovatno bi bio bolji i od mene. To pokazuje kako igra posljednjih 15 godina, uvijek je u vrhu. S druge strane, teško je porediti različite generacije, u svoje vrijeme Rod Lejver je bio nevjerovatan, imali smo fantastičnih igrača u posljednjih 25 godina, ali mislim da je Federer najbolji", rekao je Beker.

Beker je u svojoj konkurenciji imao Pita Samprasa, Andrea Agasija, Štefana Edberga, a Federer se bori sa Rafaelom Nadalom, Novakom Đokovićem i Endijem Marejem.

"Mislim da svaka era ima velika rivalstva. To je vrlo važno za igrače, navijače i tenis. Kada vidite koliko puta su Federer i Nadal igrali međusobno, shvatite da to prevazilazi igru",dodao je Nijemac.

Beker je prokomentarisao i odluku Novaka Đokovića da okonča sezonu i pauzira do 2018. godine.

"Žao mi ga je, i dalje smo dobri prijatelji, ne volim kad gubi. I dalje gledam njegove mečeve i komentašitem ih. Danas je tenis vrlo zahtjevan, svi se povređuju", zaključio je Beker.

