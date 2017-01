Beker: Zbog Đokovića se osjećam kao Srbin

Zahvaljujući Novaku Đokoviću osjećam se kao Srbin, izjavio je Boris Beker.

Bivši Đokovićev trener za Novaka kaže da je sjajan čovjek, koji s ponosom predstavlja svoju zemlju u svijetu.

"Novak je jedan nevjerovatan momak, sjajan, pravi ambasador Srbije i veoma je poštovan u svijetu. On je ponosni Srbin gdje god da ode, pa se zato čak i ja pomalo osjećam Srbinom" izjavio je Beker u intervjuu za "Njuzvik".

Beker i Đoković su u decembru sporazumno završili saradnju. Bile su to tri uspješne godine, tokom kojih je Novak osvojio šest grend slemova i vratio se na tron ATP liste, sa kog je svrgnut pred razlaz.

"Poslije Rolan Garosa Novak je shvatio da je vrijeme da nadoknadi porodici svu žrtvu koju su podnijeli za njega. Lično sam mogu da ga razumijem, isto sam i ja osjetio sa 29 godina. Kao profesionalcu, treneru u njegovom timu, ruke su mi bile vezane, jer se tu nije radilo samo o tenisu. Sve manje je trenirao, igrao turnire, pa sam počeo da se pitam da li je naša saradnja i dalje prava stvar za obojicu. Često i dugo smo razgovarali i složili se da sam trenutno pogrešan čovjek", objasnio je Beker.

Legendarni teniser i sam osvajač šest grend slemova kaže da je slab na Novaka.

"Nema nikakve ljutnje zbog prekida saradnje. Veoma sam emotivan kad je on u pitanju i volim ga. Ipak, moram da mislim i na sebe, svoju porodicu i budućnost", istakao je Beker.

Nijemac ne zna šta je Novak radio kada nije trenirao.

"Jesam bio često sa njim, ali ne sve vrijeme. Bio sam odgovoran za njegove treninge i formu, ali nisam mu otac, niti žena, ni menadžer, tako da ne znam šta je radio kada nije bio sa mnom", rekao je Beker.

On je kategorički odbio tvrdnje da je zbog gurua Pepea Imaza otišao iz Đokovićevog stručnog štaba.

"To nije istina. Često je veliki broj ljudi bio u Novakovoj loži. Neke sam znao, neke ne. Ali to nije moja loža, nego njegova, i može da dovede koga hoće. Stvarno ne poznajem dobro Pepea. Moj posao je bio nešto drugo i zato ne mogu da pričam o njemu. Ne znam šta on radi. Ali apsolutno nikada nisam rekao Novaku: On ili ja" - ostao je pri svome Beker.