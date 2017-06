Beker o bankrotu: Iznenađen sam i razočaran

Boris Beker, bivši teniser Novaka Đokovića oglasio se putem Tvitera povodom nedavnog bankrota.

Advokati 49-godišnjeg Nijemca podnijeli su zahtev sudu u Londonu da mu se omogući poslednja šansa za isplatu dugogodišnjeg duga, ali je on odbijen.

Zahtjev za bankrot podnijela je privatna banka "Arbuthnot Latham & Co" zbog duga koji datira iz 2015. godine.

“Iznenađen sam i razočaran što je "Arbuthnot Latham & Co" odlučio da povede ovaj postupak protiv mene. Ova odluka se odnosi na samo jedan sporni kredit, koji je trebalo da se otplati za mjesec dana”, napisao je Beker.

Sudija Kristina Deret, koja je istakla da se sjetila kako je Beker igrao na terenima Ol Ingland klaba, sa žaljenjem je objavila da je odlučila kako nema dovoljno dokaza da će njegov "značajan" dug biti izmiren u skorijoj budućnosti.

Odbila je da dozvoli još 28 dana perioda otplate i proglasila bankrot.

“Razočaravajuće je što je zahtjev odbijen za današnju raspravu. Moja zarada je dobro objavljena i jasno je da imam sredstava za otplatu svog duga”.

Bekerov tim potvrdio je bankrot nekoliko dana prije Vimbldona, turnira koji je Nijemac osvojio tri puta tokom karijere.

