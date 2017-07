Tomaš Berdih izgubio je danas u polufinalu Vimbldona od Rodžera Federera, ali na društvenim mrežama hit su postale Berdihove patike u kojima je igrao protiv Švajcarca.

Na njima se nalazi mala fotografija Novaka Đokovića, a češki teniser odlučio se za ovaj potez kao znak podrške povrijeđenom srpskom teniseru.

Tomas Berdych is playing in trainers with a picture of Novak Djokovic's face on the tonguehttps://t.co/WzRSTuNi3i pic.twitter.com/cDmMBjNYe7