Berdihu protiv Fedexa ne pomažu ni Novakove patike

Tomaš Berdih više od četiri godine nije savladao Rodžera Federera, a da promijeni svoju sreću nisu mu pomogle ni patike Novaka Đokovića.

Federer je do polufinala Mastersa u Majamiju došao poslije pobjede nad Berdihom sa 2:1.

U meču koji je trajao dva sata viđeno je puno preokreta, dinamike i velike borbe.

Švajcarac je na početku meča oduzeo servis protivniku što je dosta uticalo na ishod prvog seta, koji je Rodžer dobio sa 6:2.

Berdih je u osmom gemu drugog seta, oduzeo servis protivniku i lako završio u svoju korist, a velika borba viđena je u posljednjem, odlučujućem setu.

Poveo je Švajcarac,ali je Čeh sa tri vezana gema uspio da izjednači (5:5), pa je pobjednik je odlučen u taj brejku.

Berdych playing against Federer with (adidas) shoes that have Djokovic's logo. Confused? So am I. pic.twitter.com/10wTWHMtSH