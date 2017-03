Bernard Tomić napravio skandal u Akapulku (VIDEO)

Bernard Tomić napravio je novi skandal. Predao je meč u Akapulku jer mu je bilo prevruće (27 stepeni).

Tomić je inače odrastao na obali Australije gdje su temperature i preko 40 stepeni.

Zbog onog što radi Bernard Tomić (24) navijači traže da mu se doživotno zabrani da igra.

Aussie Bernard Tomic has raised eyebrows retiring from his match in Mexico declaring it was too hot. @7sport https://t.co/IjETg99mij