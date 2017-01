Braća Brajan u finalu AO

Američki teniseri braća Majk i Bob Brajan plasirali su se danas u finale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto su pobijedili Špance Pabla Karena Bustu i Giljerma Garsiju Lopesa poslije dva seta, 7:6, 6:3.

Blizanci Brajan (38) boriće se za sedmu titulu na Australijan openu, pokušaće da osvoje 17. grend slem trofej u dublu i izjednače rekord Džona Njukomba.

Oni će u finalu igrati protiv australijsko-finskog para Džona Pirsa i Henrija Kontinena, koji su pobijedili domaće tenisere Marka Polmansa i Endrua Vajtingtona sa 6:4, 6:4. Brajani su po broju grend slem titula u dublu, 16, izjednačeni sa Australijancima Todom Vudbridžom i Rojem Emersonom.

"Tod je jedan od naših idola, srećni smo što smo se izjednačili sa njim, a jedan trofej više bio bi nevjerovatno dostignuće. Svježi smo poslije pauze i gladni pobjeda. Ako pogledate knjigu naših rezultata, ovo je jedno od posljednjih poglavlja. Možemo da vidimo cilj", rekao je Majk Brajan.

"Kada vidiš cilj, trčiš jače. Mi smo trenutno u sprintu", dodao je Bob Brajan.

Pirs i Kontinen će igrati za prvu titulu na Australijan openu. Oni su u novembru osvojili trofej na završnom ATP turniru.

U finalu ženskih dublova igraće američko-češki par Betani Matek-Sends i Lucija Šafarova protiv 12. nosilaca, češko-kineskog para Andree Hlavackove i Šuaj Peng. To će biti četvrto grend slem finale za Matek-Sends i Šafarovu, koje su do sada zajedno osvojile Australijan open i Rolan Garos 2015. godine, kao i Ju Es open prošle godine. Hlavackova i Peng još nisu zajedno osvojile grend slem trofej, a na putu do finala nisu izgubile nijedan set.