Britanska teniserka osvojila Vimbldon u 11. sedmici trudnoće

Nakon Serene Vilijams koja je trudna osvojila Australian Open, britanska “wheelchair” teniserka Džordan Vajli je osvojila Wimbledon u 11. sedmici trudnoće.

Prema pisanju britanskih medija, teniserka Vajli (25) iz ove zemlje na ovogodišnjem Vimbldonu nastupala je kao trudnica u 11. sedmici.

Vajli je putem Twitter profila objavila fotografiju sa snimkom ultrazvuka napravljenog u 13. sedmici trudnoće, te je napisala “U ovogodišnjem osvajanju titule imala sam malu pomoć”.

So I had a little help at Wimbledon this year.. #13weeks #Baby pic.twitter.com/QjStyJQu97