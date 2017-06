Čilić do jubilarne 100. pobjede na zemlji

PARIZ - Marin Čilić projurio je u osminu finala Roland Garrosa, a u subotu je dohvatio treću pobjedu i to protiv 36. tenisera svijeta, Španca Feliciana Lopeza kojemu je prepustio tek sedam gemova - 6-1, 6-3, 6-3.

"Odigrao sam jako dobro, podloga je bila sporije nego prijašnjih dana što je daleko više odgovaralo meni nego Lopezu. U takvim uvjetima ja sam diktirao ritam igre s osnovne linije jer sam u tom segmentu bolji igrač od Španjolca. Malo sam popustio u početnoj fazi drugog seta, kad sam mu od 0-2 dozvolio da dođe do 3-2, no osjećao sam da je sve na mojoj strani. Ovakav je nastup potvrda da sam u dobroj sam formi, a jako je pozitivna činjenica je i da u prva tri meča nisam puno proveo na terenu i da nastavam turnira čekam potpuno spreman", tvrdi Marin kojem je pobjeda protiv Lopeza bila jubilarna, 100. pobjeda na Touru na zemljanoj podlozi.

"To je lijep podatak, gotovo četvrtinu svojih mečeva tijekom karijere dobio sam na zemlji, što samo potvrđuje da mogu jako dobro igrati na ovoj podlozi", kazao je Čilić kojem će suparnik u borbi za četvrtfinale biti Južnoafrikanac Kevin Anderson, trenutačno 56. teniser svijeta. Marin i on igrali u dosad u šest navrata, a hrvatski je igrač ostvario pet pobjeda.

"Istina, imam dobar skor protiv Andersona, no dosta tih mečeva bili su rezultatski tijesni, On je visok, kreće se sporije od mene i u igri se najviše oslanja na odličan servis. Poeni protiv njega traju maksimalno tri, četiri izmjene. Da mi je netko prije turnira ponudio da ću za četvrtfinale igrati protiv njega, naravno da bih to potpisao. No, radi se o ozbiljnom suparniku koji može svima napraviti problema, pogotovo ako ima svoj dan", zaključio je Čilić.