Čilić povrijeđen, propušta Montreal

Najbolji hrvatski teniser Marin Čilić objavio je u četvrtak da zbog povrede noge sljedeće nedjelje neće nastupiti na turniru iz serije ATP Masters 1000 u Montrealu.

"S velikim žaljenjem moram objaviti odluku da neću biti u prilici nastupiti na predstojećem turniru iz serije ATP Masters 1000 u Montrealu, koji je na rasporedu sljedećeg tjedna. Do posljednjeg trenutka nadao sam se da će se situacija popraviti, no prisiljen sam odustati od nastupa na turniru Coupe Rogers", izjavio je Čilić.

"Tijekom turnira u Vimbldonu imao sam problema s aduktorom, što još uvijek nije sanirano. Terapija i dalje traje, ide nabolje, no sporije nego što bih želio. Vjerujem da ne trebam naglašavati koliko mi je žao što ne mogu sudjelovati, nakon što sam posljednjih mjeseci igrao odličan tenis i, među ostalim, drugi put u karijeri ušao u finale Gren Slem turnira. Montreal je jedno od najvećih natjecanja tijekom godine, trebao je to biti moj prvi turnir nakon finala Vimbldona i to je još više otežalo moju odluku o nenastupanju", dodao je hrvatski teniser.