Čilić u prvom polufinalu Vimbldona

Marin Čilić po prvi put u karijeri igraće u polufinalu Vimbldona poslije pobjede u pet setova nad Žilom Milerom – 3:6, 7:6(6), 7:5, 5:7, 6:1.

Svi su očekivali da osvajač US Opena iz 2015. godine lako izađe na kraj sa Luksembružaninom, koji je prethodno u epskom duelu, u takođe pet setova, izbacio Rafaela Nadala, ali je iskusni veteran, specijalista za travnatu podlogu, skupo prodao svoju 'kožu'.

Krenuo je sjajno, u sedmom gemu uvodnog seta po prvi put je rivalu oduzeo servis, a potom isto ponovio i u devetom za vođstvo. Nastavio je u istom ritmu, veoma dobro je servirao, ali je priliku da, iz ove perspektive gledao, totalno šokirao protivnika propustio sredinom drugog perioda igre.

Tada je Hrvat spasao tri brejk šanse, da bi zatim u taj-brejku bio koncentrisaniji, ali i imao malo više sreće, za povratak na početak.

Velika borba se nastavila i u daljem toku meča, ovoga puta su obojica izuzetno sigurno servirala, međutim – i najmanji pad u igri surovo se kažnjavao.

To je najprije osjetio Žil, kada nije mogao da se vrati poslije 0:40, pa je Marin stigao to totalnog preokreta. Djelovalo je da Miler više nema snage i da će Čilić rutinski privesti susret kraju, pogotovo jer je on bio taj koji je konstantno prijetio, ali je onda uslijedio novi preokret.

Luksemburžanin je izvukao sve iz sebe za još jedan brejk, i to sa nulom, poslije čega je bez ikakvih problema ponovo uveo meč u peti, odlučujući set.

Ipak, nije mogao više, igra mu se u potpunosti urušila, bilo je evidentno da je u sve većem problemu sa kondicijom, što Čilić nije propustio da postane prvi Hrvat koji će se u 'Old England Clubu' boriti za veliko finale, prvi od Gorana Ivaniševića.

Napravio je dva lagana brejka i zakazao duel sa Semom Kverijem, koji je nešto ranije priredio senzaciju godine eliminisavši aktuielnog šampiona Endija Marija, čime je dodatno otvorio put Novaku Đokoviću ka povratku na prvo mjesto.

