Da li Beker želi da bude trener Federera?

Boris Beker, bivši trener Novaka Đokovića, sve češće govori o Rodžeru Federeru, zbog čega strani mediji već pišu nove teorije.

“Treniranje dolazi prirodno, naravno da bih volio da se ponovom bavim tim poslom, ali želim da budem uključen i u komentarisanje na televiziji ili nečemu što ima veze sa tenisom”, rekao je Beker na konstataciju da je mladi Aleksander Zverev izjavio da bi volio da mu legendarni sunarodnik bude na čelu tima.

Boris je u posljednjih nekoliko dana dao više intervjua koje se tiču Rodžera Federera, zbog čega specijalizovani portali posvećeni tenisu sve glasnije pišu o mogućoj saradnji dvojice velikana.

Poslije raskida saradnje sa Đokovićem, Beker se vratio na Evrosport na kojem je bio komentator ovogodišnjeg Australijan opena – Švajcarac je pobijedio Rafaela Nadala u finalu i osvojio 18. Grend slem trofej.

“Osvojiti 18 Grend slemova je ogroman uspjeh. Ko to može da uradi? Ali Federer je učinio da to izgleda tako lako i bez napora. Njegova elegancija i klasa u ostvarivanju tog rezultata je nešto što neće mnogo sportista moći da ponovi u budućnosti”, istakao je Beker.

On je naveo da je sada samo nebo granica za Rodžera.

“Prije nekoliko mjeseci se postavljalo pitanje kada će Novak stići i prestići Federerov rekord na najvećim turnirima, a sada se to pitanje promijenilo u ‘da li će uopšte uspjeti’. Mislim da Nadal i Novak mogu da stignu Rodžera, ali on i dalje nastavlja. Što više bude pobjeđivao, to će više željeti da igra. Vrhunski tenis je mnogo više mentalna snaga nego trenutna forma. Zrelost igrača je veoma važna”.

Federer već godinama radi sa Severinom Lutijem, koji je u isto vrijeme kapiten švajcarske Dejvis kup reprezentacije, dok je od starta 2016. godine u timu i Ivan Ljubičić.

(b92)