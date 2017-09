Del Potro zaustavio Federera, za finale protiv Nadala

Argentinski teniser Huan Martin Del Potro plasirao se u polufinale US opena, pošto je rano jutros savladao Švajcarca Rodžera Federera 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), 6:4.

Baš kao u finalu 2009. godine, kada je prekinuo Federerov niz od pet titula, Del Potro je zaustavio Švajcarca u pohodu na 20. gren slem trofej.

On će u polufinalu igrati protiv Španca Rafaela Nadala, koji je prethodno bio bolji od Rusa Andreja Rubljova 6:1, 6:2, 6:2.

U drugom polufinalu sastaju se Španac Pablo Karenjo Busta i Južnoafrikanac Kevin Anderson.

US open se igra za ukupni nagradni fond od 50,4 miliona dolara.

