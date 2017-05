Đoković: Agasi zna šta je potrebno da se vratim jači

Srpski teniser Novak Đoković govorio je za 'Gazzettu dello sport' o promjeni trenera, ali i novom pronalaženju motiva.

Đoković u protekoih godinu dana igra ispod svog nivoa, a prema sopstvenom priznanju ispraznio se poslije osvajanja Rolan Garosa i tek je u posljednje vrijeme ponovo pronašao motivaciju.

U Parizu će ove godine prvi put raditi sa legendarnim Andreom Agasijem.

"Tokom protekle dvije nedelje, nakon rastanka sa Marijanom, razgovarao sam telefonom sa mnogim bivšim vrhunskim igračima. Želeo sam da čujem njihova mišljenja. To su bili razgovori o raznim aspektima života tenisera. Ne samo tehničke prirode. Na kraju, najbolje sam se sporazumeo sa Agasijem", otkrio je Novak i dodao zbog čega:

"Pre svega, naši stilovi igre su veoma slični, a i on me je uvek inspirisao. Mislim da i to pomaže. Iznad svega, Andre je imao slično iskustvo kao i ja, ako ne i gore. Došao je do trenutka da odbacuje sport koji je voleo, pao je ispod 100. pozicije posle dominacije. Ali ponovo je pronašao sebe i vratio se na prvo mesto. Zbog toga on zna šta je potrebno da se podignete i vratite se jači nego ikada ranije. On je takođe i revolucionar u tenisu zbog svoje harizme, a uspeo je da ostane na zemlji", rekao je Đoković, prenosi Sport klub.

Đoković je ponovio da će se sa Agasijem dobro upoznati tek u Parizu na Rolan Garosu, a nije želio da govori o svom mjestu u istoriji tenisa.

"To je pitanje za novinare. Ja ću otići srećan u svakom slučaju. Mogu da kažem da mi predstavlja ogromnu satisfakciju što me stavljaju zajedno sa imenima kao što su Borg, Agasi, Sampras, Federer i Nadal. To znači da je strast koju sam imao, u kombinaciji sa velikim žrtvama, donela nivo o kojem sam samo mogao da sanjam kao dete."

Prije godinu dana srpski teniser je postao prvi čovjek u istoriji koji je u isto vrijeme držao sva četiri Gren slema na tri različite podloge, ali od tada su i problemi krenuli.

"To je tačno. Ta pobeda mi je donela mnogo različitih emocija. U jednu ruku to je bila sreća koju nikada ranije nisam osetio, a sa druge strane to me je iscrpelo u potpunosti. Od tog trenutka sam počeo sa lošijim igrama. Ne govorim samo o rezultatima, već i o koncentraciji."

Ono što je tražio u prethodnih desetak mjeseci kađe da je našao ove sezone na šljaci.

"Sada se drugačije osećam. Iako sam izgubio finale Rima, oslobodio sam pozitivnu energiju. Dobro sam se osećao tokom cele sezone na šljaci. Protiv Tima sam odigrao najbolji meč u poslednjih deset meseci i to je optimalna baza. U finalu je Saša bio sjajan, bio je bolji."

Srpski teniser trenutno je drugi na ATP listi, a u narednom periodu poslije Rolan Garosa imaće priliku da znatno umanji zaostatak za Endijem Marijem.