Đoković: Kockao sam se...

Novak Đoković prezadovoljan je igrom na startu Australijan opena, istakavši drugi set kao ključan u pobjedi nad Fernandom Verdaskom.

Srbin je odbranu "Ozi opena" počeo trijumfom u tri seta protiv Španca koji ga je zamalo dobio prije desetak dana u Dohi.

"Počeo sam odlično, sjajan prvi set, i treći. Drugi je bio dug zbog dosta neiznuđenih grešaka na obe strane. Kockao sam se, imao je dve, tri šanse za brejk. Imao sam i ja svoje šanse, mnogo brejk prilika, a znao sam da će drugi set biti ključan jer nisam želeo da mu dam "krila" da udara loptu kao što zna", rekao je Đoković.

Đoković je savladao Verdaska sa 6:1, 7:6, 6:2 poslije dva i po sata igre, a tokom drugog seta je bio vidljivo nervozan.

"Nisam bio srećan što sam izgubio servis dva, tri puta u setu. Naravno, on je bio vrlo agresivan, sjajno je vraćao servise, ali i ja sam postao pasivan, izgubio sam ritam u prvom servisu. On je to koristio, a nisam želeo da mu dam priliku da preuzme kontrolu. Bio sam blizu gubitka seta. Zadovoljan sam igrom u prvom kolu, s obzirom da sam imao jedan od najtežih žrebova na startu turnira, i s obzirom na njegovu formu i igru u Dohi. Generalno sam zadovoljan nastupom", dodao je srpski teniser.

On je u Melburnu savladao Verdaska drugi put ovog mjeseca, a za razliku od turnira u Dohi gdje je morao da spasi pet meč lopti, sada je bio sigurniji.

"To je ostavilo traga, emocije i sve ostalo što se dogodilo su i dalje prisutne. Iskoristio sam to za analizu i pripremu sebe na ono što sledi, da budem bolji nego tog dana u Dohi. Iako sam dobio meč, osećao sam da nisam odigrao dobro kao sada. Zadovoljan sam načinom na koji sam otvorio ovaj meč posle te blokade", kaže Đoković.

Verdasko poslije žrijeba rekao da nije imao sreće što je izvukao Đokovića.

"Ne znam kako se osećao, ali znam da sam mogao da dobijem lakšeg rivala. Ali ništa nije lako. On je sjajan igrač, bio je u Top 10, pobedio je Nadala u prvom kolu prošle godine ovde, igra sjajne mečeve. S druge strane, dobro je što sam imao teži meč u prvom kolu, jer me to nateralo da se bolje spremim, da intenzivno pristupim turniru od prvog poena", rekao je Novak.

Đoković se vratio u formu poslije loše završnice protekle sezone kada je ostao bez prvog mjesta na ATP listi.

"Voleo bih da imamo dužu pauzu, ali tako je kako je. I dalje imamo dovoljno vremena da budemo kod kuće, napunimo baterije uz porodicu, neko vreme ne mislimo na tenis, što je važno zbog balansa. Teniska sezona je verovatno najduža u sportu. Vrlo je zahtevna, ali je ovo sjajan sport. Obožavam ga, mnogo mi je dao. Tera me da pronađem sebe, da dostignem svoje granice, ciljeve, ambicije, sposobnosti. Težim tome da budem bolji svakog dana", zaključio je Đoković.

Đoković će u drugoj rundi Australijan opena igrati protiv Uzbekistanca Denisa Istomina, koga je savladao u svih pet međusobnih duela.