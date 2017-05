Đoković: Moj brat je moj trener, iako on to ne prihvata

Poslije pobjede na Felisijanom Lopezom, srpski teniser Novak Đoković je na konferenciji za medije objasnio da je malo drugačije odigrao, više na mreži kako bi iznenadio rivala.

"Želio sam da impresioniram Felisijana jer je on sjajan na mreži. Jasno je da se bolje osjećam na osnovnoj liniji. To je moja igra. Ali, radio sam u posljednjih nekoliko godina na volejima sa Borisom i Marjanom. Mnogo puta smo o tome govorili, kako bi trebalo skratiti poene. Moram da prepoznam prave loptice za izlazak na mrežu. Nadam se da ću i u narednim mečevima biti efikasan", rekao je Đoković.

U Novakovom štabu u Madridu su njegov brat Marko i Pepe Imaz. Đoković je naglasio značaj njihove pšodrške.

"Oni su i više od samo tima. Oni su prijatelji, porodica. To su ljudi koji su sa mnom dugo, posebno moj brat. Tu su da me podrže. Tu su i da mi uliju energiju koja mi je potrebna u ovom periodu tranzicije, dok sam bez trenera. Moj brat je moj teniski trener u ovom trenutku, iako on to ne prihvata. On kaže da je brat i da je tu da me podrži. Cijenim njegove savjete", rekao je Đoković.

(Telegraf.rs)