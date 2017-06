Đoković: Na vrhuncu mogu da pobedim bilo koga

Veliki ispit čeka, u utorak, Novaka Đokovića (2) u četvrtfinalu Rolan Garosa. Sa druge strane mreže stajaće opasni Austrijanac Dominik Tim (6). Tradicija je apsolutno na Novakovoj strani. Dobio je svih pet susreta. Prvi put 2014. u Šangaju, posljednji put, s manirom, nedavno, u polufinalu Rima, kada mu je u dva seta prepustio samo jedan jedini gem. Ali, u završnici grend slema, nikad se ne zna.

- Sigurno će biti izuzetno motivisan i krenuti agresivno, da bi zabeležio prvu pobedu protiv mene na velikom turniru u bitnom meču. Očekujem njegovu najbolju igru. Poznajem Timov kvalitet, znam šta je sposoban da uradi na terenu, naročito na ovoj, njemu omiljenoj podlozi. Imam veliko poštovanje prema njemu. S druge strane, sve te pobede koje sam imao protiv Tima, pogotovo ova najsvežija u Rimu, poslužiće mi kao određena psihološka prednost koju ću pokušati da iskoristim - najavio je Đoković ovaj važan duel na putu ka odbrani titule u Parizu.

Novak zna šta može da očekuje:

- Tim voli da stvori prostor i vreme da izvede udarce. Trudim se da takvim igračima "preciznom agresivnošću" oduzmem to vreme. Moram da ga izbacim iz ritma i da mu ne dozvolim da uđe u svoju komfornu zonu, pogotovo u bekhend uglu, jer odatle, ali takođe i iz forhenda, dosta dobro plasira lopte. Svestan sam šta treba da uradim. Lakše je to reći nego izvesti, ali uradio sam to pre, zašto ne bih opet?

Tim je u Rimu poručio da mu uopšte ne odgovara Novakova igra.

- Ne znam na šta je tačno mislio, ali se nadam da mu ništa neće odgovorati ni u sledećem meču, i da će to i dalje ostati tako - odgovorio je Novak.

Đoković razmatra i mogućnost da Tim nešto promijeni u svojoj igri, što je i logično, jer dosadašnjom taktikom nije imao .

- Pripremam se kao i obično, sa video-analizom potivnika, o kojem diskutujem sa svojim timom. Ali, moja pažnja i koncentracija su najviše usmereni na moju igru i na to što ja treba da uradim. Znam da, kada sam na vrhuncu, zaista mogu da pobedim bilo koga. To sam dokazao ranije, i tu se sada tražim. I, kada pronađem tu igru, a imao sam je u dosadašnjem delu turnira u nekoliko navrata, kao, na primer, u drugom i trećem setu prethodnog meča, svestan sam da onda mogu da izazovem bilo koga. Neće se u tom pogledu ništa promeniti.

Novak je u Parizu miljenik publike, koja mu i ovoga puta pruža podršku na putu ka završnici.

- Atmosfera na prethodnom meču je to potvrdila. Nisam očekivao da će skandirati moje ime. Opet su me prijatno iznenadili. Prošle godine su mi priredili nezaboravni ugođaj. Između ostalog, igrali su izuzetno bitnu ulogu u finalu. Pružali su mi veliku podršku tokom celog turnira. Osetio sam da su i oni želeli da osvojim turnir posle toliko pokušaja. Publika je, takođe, zaslužna za moj uspeh. Podrška je uvek dobrodošla, naročito na velikim turnirima i u važnim mečevima. Potpuno su drugačiji energija i doživljavaj, kada imate stadion uz sebe. Sa mnom su, ne samo zato što želim da pobeđujem. Ostvarili smo vezu koja prevazilazi tenis i to im nikada neću zaboraviti.

Iz kola u kolo, krokodil na Novakovoj majici je sve veći.

- Poprilično je gladan i simboliše moju glad za pobedama na ovom turniru! - stavio je do znanja Novak kakav mu je teniski apetit.

Nadal na Karenja Bustu

Koliko je Novak imao sreće sa žrijebom u uvodnim rundama, toliko bi potencijalno mogao da ima najtežeg mogućeg rivala u polufinalu - Rafu Nadala. Španac u četvrtfinalu danas ide na Karenja Bustu.

(novosti)