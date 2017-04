Đoković: Nikoga se ne plašim

Optimista sam, što se tiče mojih rezultata na turniru. Tako je gde god da odem, stekao sam to pravo zbog svega što sam postigao u karijeri, kaže Novak Đoković.

Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Mastersa u Monte Karlu pobjedom nad Žilom Simonom sa 6:3, 3:6, 7:5. Srbin je bio na korak od prvog poraza od Simona poslije deset uzastopnih pobeda, ali je uspio da preokrene brejk zaostatka u finišu trećeg seta.

"Nikoga se ne plašim. Optimista sam, što se tiče mojih rezultata na turniru. Tako je gdje god da odem, stekao sam to pravo zbog svega što sam postigao u karijeri. To se nikada neće promijeniti. Uvijek ću željeti da pobijedim u svakom meču, na svakom turniru koji igram. Sa takvim razmišljanjem sam došao do nivoa gdje sam sada", rekao je Novak Đoković.

Srpski teniser se osvrnuo i na meč sa Simonom u kome je rival servirao za prolaz dalje, a onda je Đoković prebacio u brzinu više.

"Igrao sam solidan tenis set i po. Imao sam kontrolu, ali sam onda počeo da pravi neiznuđene greške, on je manje griješio i sve se okrenulo. Nisam igrao kao tokom prvih 45 minuta meča, više sam rizikovao i griješio. Treći set je mogao i drugačije da se završi. On je bio dva ili tri poena od pobjede. Uspio sam da se izvučem iz teške situacije. To je vjerovatno najbolja stvar koju sam uradio. Sjajno je kako sam se izborio sa ovim izazovom, mada nisam igrao kako sam želio, na nivou na kom sam želio. Ali, ovaj trijumf će biti dobar za moje samopouzdanje, siguran sam da će mi pomoći na mentalnom planu", zaključio je Đoković.

(novosti.rs)