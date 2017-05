Đoković: Plakanje nije loša vrsta ranjivosti

Novak Đoković istakao je poslije plasmana u treće kolo Rolan Garosa da je zadovoljan načinom na koji završava mečeve.

Srpski teniser je do šesnaestine finala stigao sa dvije pobjede po 3-0, a u srijedu je lako nadigrao Portugalca Žoaa Souzu.

Saradnja sa Andreom Agasijem

"Nemam nikakva očekivanja, niti mu namećem kako bih voleo da se on ponaša za vreme mog meča. On je samostalan čovek, tačno zna kako treba da se ponaša. Energija za ova dva meča je bila sjajna", naveo je Đoković.

"Odličan prvi set, uradio sam sve što sam planirao. Sredinom drugog i možda trećeg seta sam mu dozvolio da pomisli da bi možda mogao da se vrati u meč, pa je zaigrao bolje. Možda sam malo popustio "gas". Iskoristio je brzo šansu koja mu se ukazala odličnim bekhendom, bio je veoma agresivan, voli šljaku. To je moglo biti opasno, pa sam se potrudio da mu oduzmem tu šansu. Propustio je nekoliko prilika da napravi brejk u trećem, promašio je nekoliko forhenda, ali sam dobro završio meč, kao i neke prethodne, što je dobra stvar", rekao je Đoković.

Jedan italijanski novinar mu je postavio neumjesno pitanje o plakanju poslije poraza na Olimpijskim igrama pitavši ga da li će plakati kada bude ubijao svoje žrtve kao krokodila, ili samo kada izgubi kao u Riju?

"Mislim da plakanje ne izražava nečiju ranjivost na loš način. Mislim da to pokazuje ranjivost na dobar način. Svi imamo emocije. Poraz u Riju je bio jedan od najtežih momenata u mojoj karijeri, teško mi je palo što ne mogu da se borim za medalju za svoju zemlju. Nošenje zastave svoje zemlje na drugim je velika čast koja se ne može opisati. To je izazvalo dosta emocija u meni, biti deo Olimpijskih igara je posebna stvar. To je sve što mogu da kažem o tom plakanju", dodao je Đoković.

Đokovića u trećem kolu Rolan Garosa očekuje duel sa Argentincem Dijegom Švarcmanom.

"Sve ide u dobrom pravcu. Nastup je bio zadovoljavajući, igra mi se poboljšava iz dana u dan. Siguran sam da će se sve dovesti u red. Švarcman je jedan od najeksplozivnijih i najbržih igrača. Igra izuzetno dobro na šljaci, pobeđivao je nekoliko dobrih igrača. Isto tako ima nedostatke u igri i slabosti koje ću pokušati da napadnem", zaključio je srpski teniser.

Đoković i Švarcman će se sastati u petak, a tačan termin biće poznat vjerovatno u četvrtak popodne.

(b92)