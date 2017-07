Đoković: Verujem i da sam na pravom putu

Novak Đoković govorio je za srpske novinare o odnosu Andrea Agasija i Marija Ančića, njegovih trenera, ali i o tome kako se osjeća sada u odnosu na Rolan Garos.

"Meni je, pre svega, jako drago da su Mario i Andre prihvatili da budu ovde sa mnom. Njih dvojica se veoma dobro slažu, što je izuzetno bitno... Na neki način, svi smo na istoj 'stranici', barem kada je pristup i način razmišljanja na pitanju – u odnosu na taktiku, tenis, ali i generalni pristup tenisu uopšte. Veoma smo slični u tom pogledu, pa stvari samim tim bolje teku i funkcionišu", smatra Đoković.

Trostruki šampion nastavlja takmičenje na Vimbldonu duelom sa Ernestom Gulbisom u trećem kolu, oko 15.30 na Centralnom terenu, a Letonac se izjavom da 'previše ne voli Novaka' pobrinuo za 'neprijatnu' uvertiru susreta.

"Osim njih, tu je i moj fizioterapeut Uli iz Argentine, u petak je bio tu i Baki, moj drugar iz detinjstva, moj stric, Eduardo i Elena, koji su stalno sa mnom... Prosto, svi ljudi koji su u mom boksu i koji emituju taj pozitivni 'vajb' su tu sa razlogom i svako doprinosi sa svoje strane i na svoj način kako bih ja bio u mogućnosti da pružim svoj maksimum", dodaje Đoković, prenosi b92.

Za kraj, naše kolege zanimalo je kako se Novak osjeća u odnosu na period od prije tri, četiri nedjelje na Rolan Garosu.

"I u Parizu sam poprilično bio usresređen, praktično – nisam osećao da imam neke prevelike oscilacije, kao što je bio slučaj početkom godine. U poslednja tri, četiri meseca su stvari počele da se slažu, tako da se može reći da sam u boljem psihološkom stanju, nego što je to bio slučaj pre početkom sezone. I, polako i postepeno se i to poboljšava, iz nedelje u nedelju, jer verujem da sam na pravom putu i pravom smeru. Okružen sam kvalitetnim ljudima, koji – svako na svoj način – doprinose toj mojoj evoluciji i napretku u svakom pogledu. Igre iz Istborna, kao i prva dva kola ovde, samo mogu da me ohrabre. Zadovoljan sam pruženim do sada i kako se osećam na terenu. Kanališem energiju na pravi način i nadam se da ću dogurati daleko jer bih to jako voleo", jasan je Nole.