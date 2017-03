Đoković: Želim da osvajam Grend slemove i budem prvi

Najbolji srpski teniser Novak Đoković rekao je da ima velike ciljeve u ovoj sezoni i da ne želi da odustane od borbe za prvo mjesto.

Đoković je poslije lošeg nastupa na Australijan openu odlučio da igra na ATP turniru u Akapulku, gdje je na startu savladao Martina Kližana sa 6:3, 7:6 (7-4).

Novak nije blistao, ali je zabilježio važnu pobjedu poslije više od mjesec dana pauze.

“Kada god počinjem sezonu, imam najviše ciljeve – želim da osvajam Grend slemove i budem prvi na svetu. Ali nisam jedini koji to želi. Imam velike ciljeve i moram više da razmišljam o sadašnjosti, kao i da idem meč po meč. Sezonu sam otvorio dobro, trijumfovao sam u Dohi, ali nisam igrao dobro u Australiji. I dalje testiram sebe, nadam se da ću krenuti u seriju i igrati dobro, kao što je to bio slučaj prethodnih godina”, rekao je Đoković.

On je rutinski dobio prvi set, ali se u drugom mučio i bio blizu da ga izgubi, prije nego što je u taj brejku završio posao.

“Nisam očekivao lak meč, to je sigurno. Nisam igrao od Australije, osim u Dejvis kupu. Više od mesec dana nisam igrao na ATP turu i radovao sam se mečevima. Turnir je izuzetno jak, mnogo je dobrih igrača i ne postoji lak žreb. Igrao sam sa Kližanom u prvom kolu, on je teniser koji pruža najbolje partije protiv vrhunskih igrača. Ne plaši se da udara agresivno, pa je ovo bila dobra partija i pobeda u dva seta. Drugi set je bio težak, bilo je uspona i padova, a pri vođstvu od 2:0 sam imao dobar osećaj. Sa osnovne linije sam počeo da igram dobro, ali sam onda izgubio četiri gema u nizu i za to zasluge idu Kližanu. Forhend mu je funkcionisao sjajno, zbog čega je drugi set bio veoma neizvestan”.

Posebno interesantan bio je posljednji poen.

“Kako se meč približavao kraju, tako je kvalitet tenisa rastao, a poslednji poen je bio izuzetno uzbudljiv. Ovo je ono što mi je bilo potrebno – pravi test za moju igru u datom trenutku. Radujem se sledećem izazovu”, zaključio je Đoković, piše B92.