Đoković danas provjerava vrijedi li Marej prvog mjesta ATP-a

DOHA - Utisci od prethodne teniske sezone nisu se pošteno ni slegli, a već na startu nove dobili smo najbolje moguće finale.

U borbi za titulu na ATP turniru iz serije 250 u Dohi sastaće se dvojica najboljih tenisera na svijetu – Endi Marej i Novak Đoković.

Srpski igrač je do finala stigao nestvarnim preokretom u meču sa Fernandom Verdaskom, kada je spasao pet meč lopti u drugom setu.

Za razliku od njega, Marej koji se mučio od početka turnira, rutinski je završio posao sa Tomašom Berdihom u dva seta.



Biće ovo 36. međusobni duel Srbina i Britanca – Novak vodi 24-11 u pobjedama, ali je posljednji duel dobio momak iz Danblejna, na Završnom Mastersu u Londonu, takođe u finalu. Taj susret odlučio je o igraču koji će 2016. godinu završiti kao prvoplasirani na ATP listi, pošto se smjena dogodila nekoliko nedjelja kasnije.



„Igranje u finalu na prvom turniru daje mnogo samopouzdanja, to sam želeo da ostvarim i dođem do borbe za titulu. Nadam se da mogu da igram na visokom nivou i da ćemo se takmičiti kao što to uvek radimo jedan protiv drugog. Uvek je to fizička bitka sa dugačkim razmenama i u pitanju su zabavni mečevi. Prvi i drugi teniser sveta – to je savršen spoj za finale. Videćemo šta će se dogoditi“, rekao je Đoković.



Razlika između dvojice tenisera je samo nedjelju dana, do prošle godine je Đoković bio dominantan, ali je Endi zahvaljujući fantastičnoj formi u završnih šest mjeseci, ipak preuzeo ulogu favorita.



„Biće to sjajan test. Na početku godine je uvijek odlično igrati protiv jednog od najboljih na svijetu. Znamo igru ovog drugog bolje nego iko drugi“, dodao je Mari.



Finale je na programu od 16 časova po srednjoevropskom vremenu.



Turnir u Kataru igra se za nagradni fond od 1.334.270 dolara.