Đoković drugi u istoriji po Gren slem pobjedama

Pobedom protiv Alberta Ramosa u 4. kolu Rolan Garosa Novak Đoković se izjednačio sa Džimijem Konorsom na drugom mjestu vječne liste trijumfa na Gren slemovima.

Srpski teniser ostvario je 233. slem pobjedu koliko ima i legendarni Amerikanac.

Zanimljivo je da je Novak i prvu pobjedu na GS ostvario u Parizu prije 12 godina kada je savladao Robija Đineprija izgubišvi samo tri gema.

Od tada do danas Đoković je ostvario fantastične brojke - 38 četvrtfinala, 31 polufinale, 21 finale i 12 trofeja.

Đoković je i rekorder kada su uzastopne pobjede na Slemovima u pitanju pošto je od Vimbldona 2015. do Vimbldona naredne godine naređao 30 pobjeda.

Na prvom mjestu vječne liste GS pobeda je Rodžer Federer sa 314, a iza Novaka i Konorsa su Agasi sa 224, Lendl sa 222, Nadal sa 213 i Sampras sa 203.

