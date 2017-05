Đoković igra protiv Lopesa u osmini finala

Španski teniser Felisijano Lopes plasirao se u osminu finala mastersa u Madridu, pošto je pobijedio 32. igrača, Žila Simona, poslije tri seta, 6:3, 3:6, 7:6.

Lopes, 38. igrač svijeta, pobijedio je za dva sata i 14 minuta. On je prvi set dobio zahvaljujući brejku u osmom gemu, dok je u drugom setu napravio jedan brejk, a Simon mu je dva puta oduzeo servis.

Obojica su u trećem setu napravili po jedan brejk, pa je pobjednik riješen poslije taj-brejka, koji je Lopes dobio sa 7:3.

Lopes će u osmini finala igrati protiv drugog igrača svijeta Novaka Đokovića, koji je ranije pobijedio Španca Nikolasa Almagra poslije tri seta, 6:1, 4:6, 7:5.

Djoković i Lopes su do sada igrali devet puta, uz osam pobjeda srpskog tenisera. Posljednji put igrali su prošle godine na mastersu u Indijan Velsu, kada je Đoković pobijedio sa 6:3, 6:3.

Đoković: Trener do ili posle Rolan Garosa

Novak Đoković nije želio da se bavi spekulacijama o svom novom potencijalnom treneru.

Srbin je u srijedu ostvario prvu pobjedu otkako je otpustio Marjana Vajdu i ostatak stručnog štaba, ali se namučio dok je izborio plasman u osminu finala Madrida.

"Znam da ljudi spekulišu i traže potencijalne trenere, prave listu jer sam rekao da mi je potreban neko ko se idealno uklapa u profil osobe koja je bila već u mojoj situaciji, koja je osvajala Gren slemove. Nema mnogo takvih šampiona u istoriji sporta, pa je normalno da se pojavljuju imena. Ne mogu više o tome da pričam, već samo o onima koji su u mom timu. Trenutno nije niko, ali će do Rolan Garosa ili posle njega biti neko", istakao je srpski teniser.

Đoković neće ići na utakmicu Atletiko – Real u Ligi šampiona

"Nažalost, neću ići jer igram u četvrtak. Da je Almagro danas pobijedio, možda bi odgovor bio drugačiji. Ovo je sad prioritet, koncentrisan sam na tenis", rekao je Đoković.

"Ovo mi je četvrti meč na šljaci ove sezone, svaki je bio neizvestan, dramatičan. Sa pozitivne strane, dobro je sa psihološkog aspekta i mentalne snage i sticanja samopouzdanja. Moram da ga gradim jer ne pobeđujem često, a ovo pomaže u tome. Mislim da sam igrao prilično dobro cela dva seta, imao 40:15 dva puta u drugom da završim meč, ali nisam iskoristio šanse. Teško je igrati protiv Nika na bilo kojoj podlozi, posebno kada je na vrhuncu, vrlo je brz. Sada je bio vrlo motivisan, snažno i precizno je udarao, jednako dobro sa obe strane. Kada ne pravi greške, može da pobedi bilo koga. Ali sam izdržao i znao da ću na kraju dobiti šansu, što se i dogodilo", rekao je Đoković.

Drugi teniser svijeta je na svom ovogodišnjem nivou, uz previše oscilacija i padova u igri tokom meča.

"I dalje tražim način da održim visok nivo igre. Svestan sam da ne igram najbolje, ali verujem u sebe i proces. Igra će eventualno doći. Mogu da izvučem dosta pozitivnog iz ovog meča, igrao konstantno dobro jedan deo, koristio prilike, odlično vraćao servise, nisam previše grešio. Potom sam imao period od četiri gema kada nisam bio sjajan. Ali sam uspeo da se oporavim od toga. Normalno je da ima uspona i padova, pokušaću da ih smanjim", dodao je srpski teniser.

Đoković je dominirao svjetskim tenisom od 2011. kada je prvi put postao broj 1, ali skoro godinu dana ne može da se vrati na taj nivo.

"Kada sam prvi put postao broj 1 i osvojio Vimbldon, to je bilo ostvarenje snova koje se dogodilo u dva dana. To me još više motivisalo da igram dobro i što duže ostanem na vrhu. Ne postoji određena formula za to, kod svakog igrača je drugačije. Svako reaguje drugačije kada to dostigne. Neko se zadovolji vrlo brzo, ne uživa više, što je u redu. Neki osećaju odgovornost zbog nove uloge i motivisani su da ostanu tu, upišu se u istoriju. Ja sam imao sreću da dugo budem broj 1. To je jedna od stvari koje me inspirišu, da se opet borim za to. Endi je trenutno zasluženo na tom mestu, odlično se nosi s tom situacijom. Naporan rad se isplatio. Sada se vraćaju Rafael Nadal i Rodžer Federer, dolaze i drugi, mlađi igrači, koji su gladni. Kada si na vrhu osećaš se kao da te svi love, da žele da te svrgnu, što je normalno. Tako funkcioniše. Trenutno ja nisam tu, ali osećam i želim da se vratim", istakao je Đoković.

(b92)