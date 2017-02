Đoković imao 14 antidoping kontrola prošle sezone (FOTO)

Novak Đoković tokom 2016. godine nije mogao da živi od doping kontrola, jer je drugi teniser svijeta među teniserima koji su najčešće bili na doping testu.

Srpski teniser je tokom prošle sezone testiran najmanje 14 puta. To naravno podrazumijeva testove na terenu i van njega.

Pored Novaka na listi 28 najčešće testiranih teniserki i tenisera su: Endi Marej, Kei Nišikori, Miloš Raonić, Viktor Troicki, Fernando Verdasko, Stan Vavrinka, Marin Čilić..

Zanimljivo je da doping kontrola nije toliko dosađivala Rodžeru Federeru i Rafaelu Nadalu. Bar se Španac sada neće žaliti kako ga bude u svako doba dana i noći.

Švajcarac je tokom turnira imao između 4 i 6 kontrola, a van terena više od sedam, dok je Španac testiran 1-3 puta na turnirima, i više od sedam van turnira.

Što se teniserki tiče Dominika Cibulkova, Aliz Korne, Lusi Safarova, Karolina Voznjacki... najčešće su bile na meti doping kontolora.

ITF antidoping 2016 Testing Summary



The 28 most controlled tennis players last year pic.twitter.com/rt3P9jGn21