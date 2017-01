Đoković otputovao u Melburn

Pehar u Dohi, večera sa sinom u Monte Karlu, a onda - pravac Melburn! Već na startu sezone je jasno da će Novak Đoković svaki slobodan trenutak provoditi sa porodicom, pa zato iz Katara nije odmah krenuo na južnu poluloptu. Prvo je "skoknuo" do svog doma, a u utorak se uputio u Australiju, gdje sljedeće nedjelje počinje prvi grend slem.

Na dalekom putu je bio u dobrom društvu, jer je na konekciji u Dubaiju naletio na sparing partnera Andreasa Sepija, sa kojim često trenira u Kneževini.

- Vidite koga sam pronašao na letu za Melburn! Što li on ide tamo - našalio se Italijan, koji je imao čast da putuje sa šestostrukim prvakom Australijan opena.

Rekorder po broju titula će već danas isprobati "Margaret kort arenu", ali na humanitarnom događaju "Veče sa Novakom", zajedno sa brojnim zvijezdama australijskog sporta.

Srpski teniser stiže u zemlju gdje ima mnogo navijača i to ne samo među našim ljudima. Poslije silnih uspjeha u Melburnu privukao je i brojne sponzore, a vinarija "Džejkobs Krik" je uoči starta turnira objavila još jednu epizodu "Made by" serijala. Radi se o kratkim filmovima iz Novakovog privatnog života, a u najnovijem se pojavljuju njegova supruga Jelena i mlađi brat Marko.

- Šta me čini osobom koja sam danas? Naravno, tu je trening. Sposobnost da guram svoje telo do krajnjih granica. Mentalna i fizička snaga... Ali pravo pitanje nije šta me čini onim što jesam. Nego ko. Svi imamo takve osobe u našim životima - rekao je Đoković u najnovijem filmu.

Prethodni su otkrivali njegove teniske početke, ali i priču o prvom sastanku sa njegovom izabranicom srca...