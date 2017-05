Đoković samljeo Granoljersa, i dalje bez izgubljenog seta protiv Španca

Najbolji srpski teniser Novak Đoković uspješno je krenuo u odbranu titule na Rolan Garosu, savladavši Španca Marsela Granoljersa.

Đoković je slavio u tri seta (6:3, 6:4, 6:2).

Novak je sjajno krenuo u meč. Odservirao sigurno na startu, da bi odmah nakon toga napravio brejk. Međutim Španac se nije predavao pa je napravio ribrejk. Ipak, Novak ponovo oduzima servis protivniku i dolazi do 3:1 u prvom setu. Oba tenisera su do kraja prvog dijela igre bili sigurni na svom servisu pa je Srbin ubrzo poveo sa 1:0.

Gdje je stao u prvom, Novak je nastavio u drugom setu. Ponovo je oduzeo servis Špancu, a potom bio siguran na svom. Granoljers je uspio da osvoji jedan gem, da bi najbolji teniser Srbije onda vezao dva gema i poveo sa 4:1. Taman kad smo pomislili da je i drugi set gotov, Marsel oduzima servis Srbinu. Ipak, za nešto više nije imao snage pa je Đoković bez problema priveo drugi dio igre kraju. Interesantan je podatak da je Granoljers u devetom gemu ovog seta spasio čak osam set lopti.

Početak trećeg seta identičan kao i u prva dva. Drugi teniser svijeta na startu pravi brejk, ali onda i gubi svoj servis za 1:1. U trećem gemu granoljers ponovo ispušta svoj servis, ali ovaj put Novak potvrđuje brejk za 3:1, a onda pravi novi brejk za 4:1. Granoljers ribrejkom smanjuje na 4:2, ali u sedmom gemu ponovo gubi svoj servis, te Đoković dolazi u priliku da servira za meč. To je i uradio nakon što je spasio tri brejk lopte.

Ovo je bio njihov četvrti međusobni duel, prvi od 2013. godine, a Đoković nije izgobio nijedan set protiv Španca do sada.

Naredni rival srpskog tenisera biće pobjednik meča Tipsarević - Souza.

Tekstualni prenos meča:

15: 32 - Malo se Đoković opustio pa je Španac ubrzo došao do tri brejk lopte. Novak je spasio sve tri, ali je na drugoj poslao loptu u aut. Međutim Marsel je napravio veliku grešku i izvadio loptu iza linije i poslao u mrežu. Nakon toga uslijedila je meč lopta koju je Nole odmah iskoristio za plasman u naredno kolo.

15:25 - Čvrsta igra i velika borba nastavljena je i u narednom gemu. Đoković je izašao kao pobjednik i novim brejkom došao u priliku da servira za meč.

15:20 - Zaista sjajnu igru pružali su obojica tenisera. Iako je bio na pragu poraza Granoljers se nije predavao pa smo vidjeli mnogo atraktivnih poteza. To mu se isplatilo pa je oduzeo servis srpskom teniseru i smanjio na 4:2.

15:14 - Novi brejk uslijedio je već u sljedećem gemu. Granoljers je odlično odigrao na svom servisu, ali je Đoković ipak bio bolji i došao do 4:1.





This @M_Granollers around-the-net shot was definitely worthy of a Djokovic high five. #RG17 pic.twitter.com/ZJV3zu2Iha