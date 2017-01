Đoković savladao Sebaljasa, argentinac tražio selfi poslije poraza (VIDEO)

Novak Đoković je rutinski savladao Orasija Sebaljosa u meču osmine finala ATP turnira u Doh sa 2-0.

Taj duel se neće dugo pamtiti, ali hoće detalj koji se dogodio po završetku – prvi put u karijeri, Novaku Đokoviću je protivnik zatražio selfi nakon duela.

– Odmah posle meča, na terenu, Orasio je zatražio da napravimo selfi. To mi se prvi put dogodilo – otkrio je najbolji srpski teniser.

Đoković je meč rutinski dobio sa 6:3, 6:4, ali je imao puno riječi hvale za današnjeg protivnika.

– U pojedinim trenucima igrao je fantastično, imao je odlične udarce u igri sa osnovne linije. Očekivao sam težak meč i bio mi je baš blizu u nekim momentima.

Na turniru u Kataru, Novaka prati i novi-stari trener Dušan Vemić, a svjetski broj dva je iskoristio priliku da mu se još jednom zahvali što je prihvatio njegov poziv.

– Imam najbolji tim na svetu, za mene su oni najbolji. Dušane, drago mi je da si ponovo sa nama, što si poželeo da budeš u timu. Što se tiče publike, ona je najbučnija na otvorenoj sceni i za mene je uvek veliko zadovoljstvo i čast da igram ovde – konstatovao je Đoković, koji će se u četvrtfinalu sastati sa Radekom Štjepanekom.

Podsjećamo, Srbin u Dohi brani titulu osvojenu prošle godine.

Zeballos asking Novak for a selfie after his loss