Đoković u dva seta do četvrtfinala

Najbolji srpski teniser Novak Đoković savladao je Španca Felisijana Lopeza u osmini finala Mastersa u Madridu.

Đoković je slavio rezultatom 2:0 (6:4, 7:5).

Teniseri su nakon zagrijavanja morali da se vrate u svlačionice, jer je počela kiša baš kada su trebali da počnu meč.

Nakon kiše, meč je počeo, a Novak je na startu igrao sigurno. Bez većih problema je odbranio svoj servis, ali je i Lopez bio "čvrst" i nije dozvoljavao Srbinu da dođe u šansu za brejk.

Igralo se gem za gem sve do rezultata 5:4 za Đokovića, kada drugi reket svijeta poslije velike borbe dolati do brejka i do prednosti u setovima.

Đoković je laganije ušao u drugi set, pa mu je Lopez zaprijetio već na startu i došao do brejk lopte, ali Srbin nije dozvolio da mu Španac oduzme servis.

Nakon tog gema oba tenisera su bez većih problema čuvali svoj servis.

A onda je na samom kraju, u dvanaestom gemu drugog seta, Novak ubacio u brzinu više i ekspresno došao do tri meč lopte.

Lopez je uspio da spasi jednu, ali je poklekao na drugoj i Đoković se plasirao u narednu rundu.

Đoković će u četvrtfinalu igrati sa Keijem Nišikorijem koji je izbacio Davida Ferera.

Masters u Madridu igra se za nagradni fond od 5.439.350 evra.