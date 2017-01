Đoković uz oscilacije započeo put ka odbrani titule

Najbolji teniser Srbije Novak Đoković uspješno je, uz male oscilacije, započeo put ka odbrani titule na Australijan openu.

Šestostruki osvajač prvog Gren slema u sezoni bio je bolji od Španca Fernanda Verdaska sa 3:0 u setovima (6:1, 7:6, 6:2)

U prvom setu srpski teniser je djelovao nezaustavljivo. Sjajno je počeo, Španac nije mogao da pronađe odgovor na Novakovu igru pa je drugi reket svijeta veoma lako došao do 5:0 u prvom setu. Servirao je Verdasko za ostanak u meču, a Srbin je nastavio sa sjajnom igrom. Već tada je mogao da završi set, i ostavi protivnika na "nuli", ali je Verdasko uspio da spasi dvije set-lopte. Međutim, Đoković je nakon toga servirao za set, došao do nove set lopte, ali Španac i nju spašava. Ipak, Nole nije dužio više pa je sljedeću set-loptu iskoristio i dominantno došao do 1:0 u setovima.

Verdasko je imao nešto bolji početak drugog seta. Najprije je bio siguran na svom servisu, da bi potom napravio i brejk te došao do 2:0. Bio je to uvod u seriju brejkova. Đoković je odmah napravio ribrejk i smanjio na 2:1, ali Verdasko ponovo oduzima servis Srbinu i dolazi do 3:1. Ipak, Đoković nije htio da dozvoli da Španac tako lako stekne prednost i pravi novi ribrejk, a potom servira sigurno za izjednačenje, iako je Verdasko imao još jednu brejk priliku.

Pri rezultatu 4:4 u drugom setu, Đoković je imao dvije brejk lopte, međutim niti jednu nije iskoristio, pa je morao da servira za ostanak u setu. To je uspješno uradio, te napao Španca u sljedećem gemu. Imao je tri vezane prilike za brejk, međutim Španac se vraća i dolazi do 6:5. Naredni gem Novak furiozno osvaja, ne dozvolivši protivniku ni jedan poen, pa set odlazi u taj-brejk.

Tamo Đoković lako dolazi do 3:0, ali Fernando se vraća i preokreće na 3:4. Nakon toga, Srbin veže četiri poena i dolazi na set do plasmana u naredno kolo.

Na startu trećeg seta, drugi reket svijeta podiže nivo igre. Bez problema osvaja svoj, i snažno napada servis protivnika, te osvaja brejk. Poslije toga sigurno servira i vodi sa 3:0. Uz malo problema Španac osvaja naredni gem i smanjuje na 3:1, a Đoković sigurno servira za 4:1.

Sada već nervozni Verdasko, u narednom gemu traži dva čelendža, oba puta griješi, ali uspijeva da odbrani servis i smanji prednost Đokovića. I u narednom gemu Španac traži provjeru na jednom poenu i ponovo griješi. Novak to koristi i bez izgubljenog poena osvaja svoj servis, te Verdasko mora da servira za ostanak u meču. Đoković se pobrinuo da mu to ne uspije, te novim brejkom dolazi do narednog kola.

Ovo je bio 14. okršaj Srbina i Španca, a Đoković je dobio deset i svih pet od 2010. godine, uključujući i onaj od prošle neddelje u polufinaluDohe, poslije drame – 4:6, 7:6(7), 6:3.

Najbolji reket Srbije u narednom kolu snage će odmjeriti sa pobjednikom meča između Denisa Istomina iz Ubekistana i Hrvata Ivana Dodiga.