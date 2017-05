Dokaz da Federer igra u Parizu?

Četvrti teniser sveta Rodžer Federer još nije saopštio da li će nastupiti na Rolan Garosu, drugom Grend slemu sezone.

Federer je odluku trebalo da objavi u srijedu, 10. maja, ali to nije učinio, pa i dalje postoje nedoumice da li će se pojaviti u Parizu.

Švajcarac će preskočiti čitavu sezonu na šljaci, a početkom aprila istakao je da mu je planu da nastupi na turniru koji je osvojio 2009. godine.

S obzirom na to da zvanične potvrde još nije bilo, počele su spekulacije da će propustiti Rolan Garos jer je poznato da njegovom koljenu, koje je operisao nakon prošlogodišnjeg Australijan opena, šljaka najmanje odgovara od svih podloga.

Međutim, pojavio se jedan pomalo bizaran razlog koji potvrđuje da ćemo Federera ipak gledati u Bulonjskoj šumi. Naime, on je naručio 36 kompleta loptica za šljaku kompanije Babolat, kako bi počeo pripreme na zemljanoj podlozi. Ista vrsta loptica koristi se godinama na i oko stadiona ‘Filip Šatrije’.

Takođe, zajedno sa trenerom Ivanom Ljubičićem, momak iz Bazela je do ove nedjelje trenirao na betonu, a sparing partner mu je bio mladi sunarodnik Antoan Belije.

“Hvala momci na nevjerovatnoj nedjelji”, napisao je Belije uz fotografiju na “Tviteru”, čime je potvrdio da je Federer završio sa treninzima na tvrdoj podlozi.

Rolan Garos traje od 28. maja do 11. juna i igra se za nagradni fond od 36 miliona evra.

Thank you guys for this amazing week !