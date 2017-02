"Dva finala i titula, a Novak im igra kao go*no?"

Janko Tipsarević kaže da mediji nisu korektni kada je u pitanju najbolji srpski sportista u istoriji Novak Đoković.

Nole posljednjih šest mjeseci ne igra na nivou na koji je navikao cijelu planetu, kada je brutalno dominirao 'bijelim' sportom, ali jedan od njegovih najbližih prijatelja smatra da se pripadnici 'sedme sile' ne odnose prema njemu sa potrebnom dozom poštovanja.

"Stoji da je rana eliminasija Novaka u Australiji bila iznenađenje za sve, ali i takve stvari se dešavaju. Ljudi greše kada napadaju Novaka, ističući da nije onaj stari, ali – njegov nivo igre je bio takav, da kada igra finale US Opena, finale Završnog Mastersa i osvoji 'samo' Toronto – igra kao go*no. Smatram da nije korektno kako se mediji ponedak odnose prema njemu. Takođe, nije moguće ostati na onom nivou na kom je on bio zauvek, ali, opet, ne bih se iznenadio ako bi na kraju ove godine prvi bio neko koga sada uopšte ne spominjemo. I ja osećam da Đoković nije onaj kao nekada, ali ne smatram da je to nešto loše za sam tenis. Jer, promene dovode do velikog uzbuđenja kod navijača. I ja sam, kao jedan od njegovih bliskih prijatelja, prestao da gledam njegove mečeve u jednom trenutku jer je bil toliko dosadni, prosto sam znao da će da pobedi. Kad ja koji igram tenis razmišljam tako, zamislite kako se oseća prosečni teniski gledalac", ističe Tipsarević.

S druge strane, Jankela se polako vraća na nivo koji ga je prije pet godina doveo do mjesta među deset najboljih igrača planete – vratio se u Top 100, a trenutno se nalazi u Buenos Ajresu – gdje ga od 17.45 očekuje duel sa Aleksanderom Dolgopolovim.

"Srećan sam i zahvalan veoma jer sam od organizatora dobio pozivnicu. U žrebu ima zaista nekoliko dobrih igrača i biće veoma teško doći do polufinala ili osvojiti titulu. Opet, ne kažem da to i očekujem. Stigao sam nešto ranije kako bi se što bolje pripremio sa Erananom Gubijem, mojim starim prijateljem, i verujem da smo uradili dobar posao. U celoj ovoj mojoj priči samopouzadnje je veoma važno, posebno kada se posle duge pauze vraćaš na teren. Prošlog leta sam takođe igrao dobro, bio sam na maksimumu i tada, ali nisam beležio pobede. Gubio sam od Marina Čilića, Žila Simona, Miloša Raonića, sve su to dobri igrač. Kažem, jesam bio dobar, ali bez trijumfa nema ni napretka na ATP listi. Smatram da nisam pogrešio kada sam odlučio da preskočim Australian Open", zaključio je 94. igrač svijeta, koji napokon igra tenis bez bolova.

(b92)