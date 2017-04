Džumhur: Mogu da se nosim sa najboljima

Damir Džumhur zadovoljan je nastupima u 2017. godini i sa puno samopouzdanja ističe da se u ovom trenutku može nositi i sa najboljim teniserima svijeta.

Cilj mu je, kako kaže, plasman u top 50, ali i iskorak sa Dejvis kup reprezentacijom BiH, koju čeka meč sa Holandijom u drugom kolu Euro-afričke zone. Džumhur je na turneji po Americi imao nekoliko zapaženih rezultata, a najveću pobjedu karijere ostvario je u Dubaiju, kada je skinuo skalp Stenu Vavrinki. S obzirom na to da za sebe kaže da je veliki emotivac, pobjede nad najboljim igračima svijeta doživljava veoma emotivno.

"Pobjede nad velikim igračima svako doživljava emotivno, pogotovo ja. Trijumf nad Vavrinkom je bio u utorak, a već u srijedu sam imao novi meč, tako da nisam imao previše vremena da se radujem toj pobjedi. Najteži su mečevi nakon pobjeda nad velikim igračima, zato mi je drago što sam odmah dobio naredni meč koji sam igrao sa Marselom Granoljersom", kaže Džumhur i dodaje:

"Mislim da su rezultati ove godine definitivno najbolji u odnosu na sve prethodne godine. Nisam gubio od igrača koji su slabije rangirani od mene, a pobjeđivao sam one sa većim rankingom. Došao sam na taj nivo gdje mogu da se nosim sa apsolutno svima, to sam dokazao u duelima sa Huanom Martinom del Potrom, Stenom Vavrinkom, pa i sa Nikom Kirjosom", istakao je Džumhur u petak u Sarajevu.

Prvi reket BiH je ponovio da želi ove godine da uđe među 50 najboljih na svijetu, te da očekuje nastavak dobre sezone. Napredak na listi očekuje u narednom periodu, kada će se najbolji teniseri sa betona preseliti na šljaku, gdje je Džumi proteklih sezona pokazao da se snalazi veoma dobro.

"Cilj je jasan, a to je ulazak u prvih 50, uskoro slijedi sezona na šljaci, te se nadam da ću nastaviti sa dobrim rezultatima. Mislim da ću otkazati turnir u Marakešu, kako bi se što bolje spremio za Monte Karlo, koji je možda najbitniji turnir nakon Rolan Garosa", riječi su Džumhura, koji je prošle sedmice zauzeo 66. mjesto na ATP listi.

Džumhur će sezonu na šljaci otvoriti nakon meča Dejvis kupu između BiH i Holandije, koji je na programu naredne sedmice u Zenici. Najbolji bh. igrač izrazio je optimizam uoči velikog duela sa Holanđanima.

"Meč sa Holandijom je istorijski za nas. Oni imaju dobar tim, koji možemo da pobijedimo. Njihov prvi igrač je Robin Hase, s kojim imam pozitivan skor i taj duel će biti jedan od najvažnijih. Znamo koliko smo blizu prolaska. Želimo napraviti korak dalje i iznenaditi sve. Država kao BiH ne može realno očekivati takve rezultate, ali mi ih pravimo", dodao je popularni Džumi. Bh. olimpijac iz Rija ipak nije krio razočaranje što će u ovaj meč ući bez "pravog" selektora.

"Ponovo će to biti neka improvizacija. Nisam najzadovoljniji tom odlukom, ali tako je kako je. Tomislav Brkić će biti prijavljen kao selektor, a to je stvar koju moramo riješiti i moramo naći nekoga ko će moći da nas vodi bez izostajanja. Svi smo mi u dobrim odnosima s Amerom Delićem, ali nemamo previše informacija i ne želim bilo šta nagađati", zaključio je Džumhur, koji je pozvao sve ljubitelje tenisa da budu od 7. do 9. aprila u Zenici.

Otac najboljeg bh. igrača Nerfid ujedno mu je i trener.

"Kao otac i trener sam zadovoljan postignutim rezultatima. Damir je vrlo skromna osoba i neke svoje loše rezultate neće da pravda stvarnim razlozima. Rezultati bi bili puno bolji da nije imao povredu, koja ga je zadnjih mjesec dana 'vukla' kroz mečeve", tvrdi Džumhur stariji.

Reklamira i "Ditu"

Džumhur je produžio ugovor sa glavnim sponzorom "BH Telecomom", ali je odlučio da na narednim mečevima besplatno reklamira i tuzlansku fabriku detrdženata "Ditu". On će na sljedećim nastupima na svojoj majici imati logo "Dite".